De geruchten over de iPhone 13 volgen elkaar in rap tempo op. Op een aantal nieuwe foto’s is nu te zien hoe groot het camera-eiland van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max is.

iPhone 13 Pro camera-eiland te zien op foto’s

De afbeeldingen zijn afkomstig van het Chinese sociale netwerk Weibo en vervolgens gedeeld op Twitter door DuanRui. Dit is een lekker die steeds vaker met informatie over onaangekondigde Apple-producten komt. De beelden laten zien dat de cameramodule van de iPhone 13 Pro Max waarschijnlijk iets groter is dan die van zijn voorganger, de iPhone 12 Pro Max.

In het iPhone 13 Pro Max-hoesje zit namelijk een 12 Pro Max, waardoor we het verschil kunnen zien. Het camera-eiland is niet heel veel groter, maar het is wel zichtbaar. Bij de reguliere iPhone 13 Pro (de foto rechts) is het verschil met de iPhone 12 Pro veel duidelijker. Dit duidt erop dat de cameramodule fors groter is bij de aankomende Pro-iPhone.

Omdat het camera-eiland een stuk forser is bij de iPhone 13 Pro, lijkt het toestel waarschijnlijk nog meer op de Max-variant. De aangepaste cameramodule is misschien nodig voor de sensor-shift-functie. Hiermee wordt de cameralens beter gestabiliseerd, waardoor je minder snel onscherpe foto’s of video’s hebt. Het is echter onduidelijk hoe betrouwbaar de beelden zijn, dus we nemen de informatie vooralsnog met een korreltje zout.

Meer over de iPhone 13 Pro (Max)

We hoeven niet heel lang meer te wachten op de aankondiging van de nieuwe iPhones. De verwachting is dat de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini in september worden onthuld, waarna de release eind die maand plaatsvindt. Geruchten hebben het over een aankondiging op 14 september. Op 17 september zou je de iPhone 13-telefoons kunnen pre-orderen, waarna ze op de 24e in de winkels liggen.

De iPhone 13-toestellen lijken niet de meest spannende iPhones te worden. Desondanks is Apple van plan om een aantal slimme verbeteringen door te voeren. Zo zou de notch – de inkeping bovenaan het scherm voor Face ID – kleiner worden.

Ook moet de camera er weer op vooruitgaan. De iPhone 13 Pro en Pro Max zouden bovendien een ProMotion-display krijgen, dat zichzelf vaker ververst en daardoor hele vloeiende beelden toont.

→ Wensenlijst: 7 functies die de iPhone 13 Pro écht moet hebben

→ Wensenlijst: 8 functies die de iPhone 13 écht moet hebben