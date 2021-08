Hoe duur wordt de iPhone 13? Dit zijn de verwachte prijzen

Over een paar weken presenteert Apple de nieuwe iPhone 13-serie. Worden de nieuwe iPhones goedkoper, of verhoogt Apple de prijzen van zijn vlaggenschepen? In dit artikel lees je over de verwachte iPhone 13 prijzen.

iPhone 13 prijs: dit verwachten we van de vier modellen

Net als vorig jaar presenteert Apple naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe iPhones. Opnieuw gaat het om twee reguliere toestellen: de iPhone 13 en kleinere iPhone 13 mini. Daarnaast komen er twee geavanceerdere modellen: de iPhone 13 Pro en grotere iPhone 13 Pro Max. De verwachting is dat ze medio september worden gelanceerd.

Wat de nieuwe iPhones moeten kosten staat nog niet vast, maar op basis van geruchten en Apples prijsstrategie kunnen we een goede schatting maken van de iPhone 13-prijzen. In dit artikel lees je per model welk prijskaartje Apple er vermoedelijk aan hangt.

iPhone 13 prijs verwachting

De tijd dat iPhones ieder jaar duurder worden, ligt ver achter ons. In de afgelopen jaren waren de prijzen van een nieuwe generatie iPhones hetzelfde of vergelijkbaar met de voorgaande. Dit jaar is dat niet anders, voorspelt marktonderzoeksbureau TrendForce.

Kortom: de kans is groot dat Apple dezelfde prijzen hanteert als bij de iPhone 12-serie. De opslagcapaciteiten blijven naar verluidt ook hetzelfde. Dat betekent dat we bij de 6,1-inch iPhone 13 de volgende prijzen kunnen verwachten:

iPhone 13 64GB: 909 euro

909 euro iPhone 13 128GB: 959 euro

959 euro iPhone 13 256GB: 1079 euro

iPhone 13 mini prijs verwachting

Net als vorig jaar komt er weer een kleine variant van het reguliere model: de iPhone 13 mini. Die is precies hetzelfde als de reguliere versie, maar dan compacter (5,4 inch) en goedkoper. Het verschil met het basismodel is honderd euro. Dat is straks waarschijnlijk ook zo:

iPhone 13 mini 64GB: 809 euro

809 euro iPhone 13 mini 128GB: 859 euro

859 euro iPhone 13 mini 256GB: 979 euro

iPhone 13 Pro prijs verwachting

Al jaren is de prijs van de meest geavanceerde iPhone hetzelfde. De iPhone X had na zijn lancering in 2017 een vanafprijs van 1159 euro; bij de iPhone 13 Pro (die opnieuw een 6,1 inch-oled-scherm krijgt) verwachten we hetzelfde prijskaartje:

iPhone 13 Pro met 64GB: 1159 euro

1159 euro iPhone 13 Pro met 256GB: 1279 euro

1279 euro iPhone 13 Pro met 512GB: 1509 euro

iPhone 13 Pro Max prijzen

De grootste en duurste iPhone is de iPhone 13 Pro Max, die een display heeft met een schermdiagonaal van 6,7 inch. In de voorgaande jaren kostte de grootste iPhone honderd euro meer dan zijn kleinere Pro-broer. Dit is de verwachte iPhone 13 Pro Max prijs:

iPhone 13 Pro Max met 64GB: 1259 euro

1259 euro iPhone 13 Pro Max met 256GB: 1379 euro

1379 euro iPhone 13 Pro Max met 512GB: 1609 euro

Wil je weten wat de verwachte vernieuwingen zijn van Apple’s toptoestel van 2021? In dit artikel zetten we ze op een rij:

