Overzicht: alle Nederlandse iPhone 13 prijzen en pre-orderdata op rij

Ook dit jaar zijn er maar liefst vier nieuwe iPhones om uit te kiezen. Maar wat zijn de prijzen en hoe zit het met de release? We zetten alles op een rijtje.

iPhone 13 prijs in Nederland (+ pre-order)

Eindelijk zijn ze onthuld: de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini. De vier nieuwe iPhones voor 2021 beschikken over allerlei verbeteringen en komen in verschillende opslagcapaciteiten en kleuren. Net als bij de iPhone 12-toestellen is er dit jaar weer veel om uit te kiezen.

In tegenstelling tot volgend jaar verschijnen de telefoons allemaal tegelijk. Je kan de iPhone 13, iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 13 mini vanaf vrijdag 17 september bestellen in Nederland. Op vrijdag 24 september vindt vervolgens de officiële release plaats. In het overzicht hieronder zetten we alle datums en prijzen per toestel op een rijtje. Lees gauw verder!

iPhone 13

128GB → 909 euro

→ 909 euro 256GB → 1029 euro

→ 1029 euro 512GB → 1259 euro

→ 1259 euro Pre-order: vanaf 17 september om 14.00 uur

iPhone 13 Pro

128GB → 1159 euro

→ 1159 euro 256GB → 1279 euro

→ 1279 euro 512GB → 1509 euro

→ 1509 euro 1TB → 1739 euro

→ 1739 euro Pre-order: vanaf 17 september om 14.00 uur

iPhone 13 Pro Max

128GB → 1259 euro

→ 1259 euro 256GB → 1379 euro

→ 1379 euro 512GB → 1609 euro

→ 1609 euro 1TB → 1839 euro

→ 1839 euro Pre-order: vanaf 17 september om 14.00 uur

iPhone 13 mini

128GB → 809 euro

→ 809 euro 256GB → 929 euro

→ 929 euro 512GB → 1159 euro

→ 1159 euro Pre-order: vanaf 17 september om 14.00 uur

