Prijs van iPhone 13 blijft hetzelfde als die van iPhone 12

Rond september zal Apple naar verwachting de iPhone 13 aankondigen. We weten dankzij gelekte informatie steeds meer over de nieuwe smartphone, maar over de prijs was nog niets bekend. Daar komt nu verandering in.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPhone 13 wordt niet duurder dan iPhone 12

De iPhone 13 laat nog een paar maanden op zich wachten, maar een nieuw rapport van TrendForce werpt meer licht op wat we dit najaar kunnen verwachten. Volgens het rapport ligt Apples prioriteit bij de optimalisatie van bestaande functies. De verkoopprijzen van de nieuwe iPhones zullen naar verwachting ongeveer hetzelfde blijven als die van de iPhone 12-modellen van vorig jaar.

De nieuwe iPhone komt waarschijnlijk opnieuw in vier verschillende modellen op de markt: de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. TrendForce noemt de nieuwe iPhone in het rapport echter de ‘iPhone 12s’, niet de iPhone 13.

We kunnen in september pas met zekerheid zeggen hoe de langverwachte Apple-telefoon gaat heten. De meeste andere geruchten spreken over de iPhone 13, dus die naam houden we bij iPhoned voorlopig aan.

Productie van nieuwe iPhone gaat omhoog

TrendForce gaat naast de verkoopprijs ook in op de productie-aantallen van de iPhone 13. Apple verhoogt deze naar verwachting tot 223 miljoen toestellen. Dat doet Apple vanwege de aankomende versoepelingen van corona-gerelateerde lockdowns in Europa en de Verenigde Staten. Hierdoor zullen waarschijnlijk meer mensen een nieuwe iPhone aanschaffen.

Apple profiteert daarnaast van het feit dat Huawei een deel van het marktaandeel voor high-end smartphones heeft opgegeven. Dit zal de verkoop van nieuwe iPhones in 2021 en 2022 waarschijnlijk aanzienlijk stimuleren, zeker in markten zoals China.

Meer over de iPhone 13

September duurt nog een paar maanden, maar de geruchtenmolen rondom de nieuwe iPhones draait op volle toeren. Volgens geruchten krijgen de Pro-modellen van de iPhone 13 een ProMotion-scherm. Zo’n scherm is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een hoge 120Hz-ververssnelheid. Hierdoor ziet het scherm er veel vloeiender uit.

Verder zou de beste iPhone van 2021 mogelijk een verbeterde ultragroothoeklens krijgen en een vingerafdrukscanner onder het scherm en wordt de iPhone 13 Pro beschikbaar in maar liefst 5 verschillende kleuren.

Meer Apple-nieuws: