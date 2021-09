iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro pre-order: bereid je voor met deze 5 tips

Morgen (vrijdag 17 september) zijn de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max te pre-orderen in Nederland. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden, dus check alvast deze tips.

iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max) pre-order

Morgen om 14.00 uur Nederlandse tijd is het eindelijk zover, want dan start de pre-order van de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De release vindt een week later, op 24 september, plaats. Dan ontvangen ook de eerste mensen hun nieuwe iPhone in huis.

We verwachten dat de levertijd van de iPhone 13 snel oploopt. Als je zeker wil weten dat je de nieuwe iPhone op tijd in huis hebt, kun je je voorbereiden met de pre-order tips hieronder.

1. Kies alvast je iPhone 13-model uit

Het is bij iedere iPhone pre-order belangrijk om snel actie te ondernemen. Daarom is het slim om vooraf al te bepalen welke iPhone je wil kopen: ga je voor de normale iPhone 13, de kleinere 13 mini of juist de high-end iPhone 13 Pro? Check ook alvast welke opslagcapaciteit en kleur je wil.

Belangrijk om te weten is dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini nu standaard 128GB aan opslagruimte hebben, in plaats van 64GB. Ook kun je kiezen voor een versie met 256GB of 512GB opslagruimte. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn verkrijgbaar in 128GB, 256GB, 512GB én 1TB. Laatstgenoemde is nieuw en ideaal als je heel veel ruimte nodig hebt.

De iPhone 13 en iPhone 13 mini verschijnen allebei in vijf kleuren: roze, blauw, zwart, sterrenlicht en rood. Bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max heb je iets minder keuze en vier kleurtjes: Sierra Blue, zilver, goud en grafiet. Sierra Blue is een compleet nieuwe kleur en eentje die direct in het oog springt.

2. Weet waar je bestelt: kies je webshop

Vanaf 14.00 uur zijn de nieuwe iPhones bij allerlei verschillende webwinkels beschikbaar. Natuurlijk bij Apple zelf, maar ook bij alle grote Nederlandse webshops kun je terecht. Hieronder vind je een overzicht van de winkels die de nieuwe iPhone 13-telefoons sowieso gaan verkopen.

3. Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Ga je een oude iPhone inruilen? Dan kun je nu alvast controleren hoeveel geld je daarvoor terugkrijgt. De hoogte van de inruilwaarde hangt af van het model en de staat waarin het toestel verkeert. In onderstaande tip leggen we uit hoe je de inruilwaarde van je iPhone berekent.

→ Zo bereken je de inruilwaarde van je iPhone

4. Zit voor 14.00 uur klaar

De pre-order van de iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max) gaat als gezegd om 14.00 uur Nederlandse tijd van start, maar het is slim om voor die tijd alvast klaar te zitten. Open alvast de Apple-website en ga naar de Store, of open alvast meerdere tabbladen met verschillende webwinkels.

Ook is het natuurlijk handig als je alvast bent ingelogd met je accounts. Verder weten we niet hoe groot de voorraad van Apple is, dus zorg ervoor dat je er snel bij bent.

5. Controleer je betaallimiet en download de Apple Store-app

Tot slot is het nog goed om te checken of je betaallimiet van je bank niet te laag is. Het zou natuurlijk enorm zuur zijn als je wel op tijd klaar zit voor de iPhone 13 pre-order, maar niet kan bestellen. Hoog daarom je betaallimiet op en doe dit op tijd, want soms duurt dit eventjes bij je bank.

Verder raden we aan om de Apple Store-app te installeren als je via Apple je nieuwe iPhone gaat bestellen. Uit ervaring blijkt dat je in deze app niet tegen een wachtrij aanloopt en sneller kunt bestellen dan op de website van Apple.

