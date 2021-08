‘Nieuwe functie voor iPhone 13 Pro: portretmodus voor video’

Apple voegt nieuwe camerafuncties toe aan de volgende iPhones. Volgens een betrouwbare bron kan de iPhone 13 Pro (Max) video’s in portretmodus maken. Dit levert een fraai scherptediepte-effect op.

‘iPhone 13-camera kan portretvideo’s maken’

De huidige iPhones hebben natuurlijk al een portretmodus voor foto’s, maar voor video was deze functie niet beschikbaar. Daar komt binnenkort verandering in. Mark Gurman van Bloomberg schrijft dat de iPhone 13 Pro namelijk ook een portretmodus voor video krijgt.

De iPhone 7 Plus was de eerste iPhone die een portretmodus voor foto’s had. Met deze functie maak je foto’s waarbij het onderwerp scherp blijft en de achtergrond wazig is. De hoeveelheid onscherpte, of scherptediepte, is achteraf aan te passen.

Video in hoge kwaliteit

De nieuwe functies blijven echter niet beperkt tot alleen een portretmodus voor video. De iPhone 13 kan ook het ProRes-videoformaat gebruiken, schrijft de Bloomberg-journalist.

Video-opnames met een hogere kwaliteit zijn dan mogelijk. ProRes biedt namelijk ondersteuning voor resoluties tot 8K, maar de volgende iPhones gaan volgens Bloomberg tot een videoresolutie van 4K.

Verder geeft Gurman aan dat deze functie “mogelijk voorbehouden blijft” aan de duurste modellen, oftewel de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Foto’s bewerken

Er komen daarnaast verschillende nieuwe filters bij om je foto’s achteraf mee te verbeteren. Het achteraf bewerken is al mogelijk op de huidige iPhones, maar bij de iPhone 13 gaat Apple verder dan dat.

Je kunt de nieuwe filters toepassen op gedeeltes van foto’s, zegt Gurman. Zo kun je bijvoorbeeld onderdelen in de foto warmer laten ogen, zonder dat je het hele kiekje van een gele gloed voorziet. De huidige filters kun je alleen op de hele foto toepassen.

Meer over de iPhone 13

De iPhone 13 heeft natuurlijk nog meer nieuwe functies voor je in petto. Dankzij geruchten weten we al een hoop over het design, de prijs, releasedatum en nog veel over de camera. In onderstaand artikel lees je meer over de camera in de iPhone 13.

