iPhone 13 poll: welke functie mag écht niet ontbreken? Breng je stem uit!

September komt dichterbij en dat betekent voor Apple-fans maar één ding: de nieuwe iPhone! Welke functie mag dit jaar echt niet ontbreken? Breng je stem uit in deze iPhone 13-poll.

Doe mee aan onze iPhone 13 poll

Zoals altijd houdt Apple zelf de kaken stijf op elkaar, maar dankzij gelekte informatie weten we al best veel over de opvolger van de iPhone 12. Dé iPhone van 2021 schijnt bijvoorbeeld een kleinere notch te krijgen. Dat is fijn, want hierdoor heb je meer scherm tot je beschikking.

Is dit belangrijk voor jou bij de keuze om de iPhone 13 wel/niet in huis te halen? Of hecht je veel meer waarde aan een betere camera, of wil je juist de snelste 5G-versie kunnen gebruiken. Wij zijn heel benieuwd naar wat jij belangrijk vindt. Via onderstaande iPhone 13-poll kun je daarom aangeven wat dit jaar anders moet.

Het lijkt erop dat de iPhone 13 vooral veranderingen doorvoert op schermgebied. Niet alleen de scherminkeping – die nodig is voor de gezichtsontgrendeling en voorste camera – schijnt kleiner te worden, ook de ververssnelheid zou flink opgekrikt worden.

De schermen van de iPhone 12-telefoons verversen ‘slechts’ 60 keer per seconde, maar dat gaat volgens veel geruchten naar 120 keer. Het gevolg: animaties rollen veel vloeiender over het scherm.

Verder krijgt de iPhone 13 misschien een always-on-display. Zo’n schermpje kennen we van de Apple Watch en blijft altijd op een minimale manier aanstaan, zoals de naam doet vermoeden. Je kunt hierdoor altijd binnenkomende notificaties bekijken, zonder dat je het scherm hoeft te ontgrendelen.

Vooruitblikken

Op de redactie van iPhoned is het vooruitblikken op de iPhone 13 in volle gang. We verwachten dit jaar wederom vier modellen: twee instaptelefoons, en twee Pro-uitvoeringen. Op onderstaande overzichtspagina’s praten we je helemaal bij over de laatste geruchten, verwachte prijzen en nog veel meer.