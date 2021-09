Poll: welke nieuwe iPhone 13 heb jij vandaag besteld?

Heb jij vanmiddag een iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max of iPhone 13 mini besteld? We zijn benieuwd welke iPhone jij hebt gekozen, dus laat van je horen via onze poll!

Welke nieuwe iPhone heb jij gekocht?

De release is pas volgende week vrijdag, maar vanaf vanmiddag is het mogelijk om de nieuwe iPhones te bestellen. De iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn officieel in de verkoop gegaan en dé belangrijkste iPhones voor 2021.

We zijn erg benieuwd of jij een nieuwe iPhone hebt gekocht en voor welk toestel je bent gegaan. Heb je de reguliere iPhone 13 gekozen, of ben je meer van compacte telefoons zoals de iPhone 13 mini? Of ga je voor het beste van het beste en heb je een pre-order geplaatst voor de iPhone 13 Pro (Max)?

Laat van je horen en breng je stem uit in de poll hieronder! Zie je de poll niet? Ga dan naar deze link om ‘m in te vullen.

Naast de nieuwe iPhone 13-toestellen zijn deze week ook de iPad (2021) en iPad mini (2021) in de verkoop gegaan. De tablets zijn flink verbeterd, waarbij de instap-iPad een snelle A13 Bionic-chip heeft gekregen. Dit is de processor van de iPhone 11, die een stuk krachtiger is dan de chip die in de vorige iPad zat. De iPad mini heeft een complete make-over gekregen en beschikt over een nieuw design met een groter scherm en dunne randen.

Zoals je van ons gewend bent, gaan we de nieuwe iPhones voor je testen in onze uitgebreide reviews. Zodra we de toestellen binnen hebben, gaan we aan de slag met alle nieuwe features. Ook de nieuwe iPad en iPad mini gaan we natuurlijk aan de tand voelen. Houd iPhoned daarom in de gaten en volg ons op de website, via de officiële iPhoned-app en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.