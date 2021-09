‘Dit zijn de opslagcapaciteiten van de iPhone 13-toestellen’

Een betrouwbare Apple-analist heeft gedeeld in welke opslagcapaciteiten de nieuwe iPhone 13-toestellen verschijnen. Het goede nieuws: je krijgt standaard 128GB aan opslag.

‘iPhone 13 opslagcapaciteiten gelekt’

Ming-Chi Kuo, de bekende en betrouwbare Apple-insider, deelt vlak voordat het officiële event van start gaat de opslagcapaciteiten van de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini. Hierdoor weten we precies hoeveel opslagruimte je standaard krijgt bij de nieuwe toestellen en voor welke configuraties je straks kan kiezen. We zetten het hieronder voor je op een rijtje:

iPhone 13 & iPhone 13 mini

128GB

256GB

512GB

iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max

128GB

256GB

512GB

1TB

Zoals je ziet, hebben de nieuwe iPhone 13 en 13 mini standaard meer opslagruimte dan hun voorgangers. Waar het instapmodel van de iPhone 12 en iPhone 12 mini vorig jaar waren uitgerust met 64GB, krijg je nu standaard 128GB aan opslagcapaciteit. Ook als je voor de goedkoopste versie kiest, kun je dus dubbel zoveel bestanden op je iPhone kwijt.

Voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max verandert er weinig, al komt er wel een nieuw 1TB-model op de markt. Die is bedoeld voor echte grootverbruikers, al zul je voor een iPhone met 1 terabyte aan opslag waarschijnlijk ook flink in de buidel moeten tasten.

Morgenavond de aankondiging

Hoewel Ming-Chi Kuo vaak beschikt over betrouwbare informatie, moeten we nog tot morgenavond wachten voor de officiële bevestiging van de opslagcapaciteiten. Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het grote iPhone 13-evenement (met de slogan ‘California streaming‘) van start. Dan toont Apple de nieuwe smartphones voor het eerste en weten we precies over welke verbeteringen ze beschikken.

Daarnaast toont het bedrijf van Tim Cook hoogstwaarschijnlijk de Apple Watch Series 7, die is voorzien van een nieuw design en snellere chip. Ook denken we dat de AirPods 3 worden getoond. De draadloze oordopjes krijgen vermoedelijk een nieuw ontwerp – dat lijkt op dat van de AirPods Pro – en beter geluid. Misschien komt Apple morgen ook nog met een nieuwe iPad, al weten we dit nog niet zeker.

De redactie van iPhoned zit morgenavond klaar om verslag te doen van alle aankondigingen. Houd onze website dus in de gaten, of download de iPhoned-app om meldingen te krijgen als er nieuwe iPhones zijn aangekondigd. In de nieuwsbrief zetten we alle nieuwtjes ook op een rijtje. Lees tot die tijd alle verwachtingen voor het iPhone 13-event, zodat je precies weet wat je kan verwachten.

