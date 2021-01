‘iPhone 13 Pro wordt eerste iPhone met 1 terabyte geheugen’

Nu apps steeds meer ruimte innemen, zou Apple een grote stap zetten met de iPhone 13: de Pro-modellen zouden een opslag krijgen van 1 terabyte.

‘iPhone 13 opslag voor het eerst 1 terabyte’

Het gerucht is afkomstig van Jon Prosser, die zijn eigen gerucht uit oktober 2020 aanhaalt in een nieuwe video. Daarin stelt hij dat deze plannen inmiddels vergevorderd zijn en ‘de meeste iPhone 13 Pro-prototypes 1 terabyte aan intern geheugen hebben’.

Deze extra opslag-optie zou enkel weggelegd zijn voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De goedkopere iPhone 13 en iPhone 13 mini zouden minder intern geheugen krijgen om de prijs lager te houden en gebruikers over te halen om een abonnement op iCloud-opslag te nemen, zo stelt Prosser.

Wat dit betekent voor de opslagkeuzes is nog niet duidelijk. Voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max is het maximale interne geheugen nu nog 512GB. En omdat je in tegenstelling tot sommige Android-telefoons dit geheugen niet uit kunt breiden, is dat ook echt de maximale opslag van het toestel.

In het verleden heeft Apple er al vaker voor gekozen om de kleinste opslagcapaciteit te schrappen toen er een extra optie bij kwam. Dat zou betekenen dat je straks de keuze hebt uit de volgende iPhone 13 Pro geheugencapaciteit:

iPhone 13 Pro: 256GB, 512GB, 1TB

Steeds meer bekend over iPhone 13

Hoewel de nog minstens tot september moeten wachten op de nieuwe iPhones, komen er langzaam maar zeker steeds meer geruchten over naar buiten. Zo zou Apple werken aan een kleinere notch en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Ook is het nog maar de vraag of de 2021 iPhone wel ‘iPhone 13’ gaat heten. Apple zou het ongeluksgetal willen vermijden en mogelijk de naam ‘iPhone 12S’ overwegen, ook omdat er niet zoveel baanbrekende verbeteringen worden doorgevoerd als vorig jaar.