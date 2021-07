Handig: iPhone 13 zit misschien sneller vol dankzij nieuwe oplader

Apple schijnt werk te maken van snelladen. Volgens een gerucht kan de iPhone 13 overweg met opladers van maximaal 25 Watt. Hierdoor zit de batterij sneller vol.

‘iPhone 13 krijgt snellere oplader’

Het bericht komt van MyDrivers. De Chinese website weet dat de iPhone 13 straks ietsjes sneller kan opladen dan de iPhone 12, die maximaal 20 Watt ‘snelladen’ aan kan.

Deze oplader moet je er overigens wel zelf bij kopen. Sinds de iPhone 12 stopt Apple geen adapters meer in de verpakking van nieuwe iPhones. Hoe duur de 25 Watt-oplader straks wordt, weet de bron niet.

Wel schrijft de Chinese website dat “sommige” nieuwe iPhones sneller kunnen opladen. Het lijkt daarom logisch dat de functie alleen naar de opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max komt, die duurder (en beter) zijn dan de ‘gewone’ iPhone 12 en iPhone 12 mini.

Snelladen: Android tegen Apple

iPhones kunnen sinds jaar en dag snelladen. Dat is fijn, want hierdoor zit je telefoonaccu sneller vol en hoef je dus minder lang te wachten.

Android-fabrikanten zetten de laatste jaren flink in op het korter maken van oplaadtijden van telefoons. De deze week gepresenteerde OnePlus Nord 2 kan bijvoorbeeld met een vermogen van 65 Watt opladen. De accu van deze Android-smartphone gaat hierdoor binnen ongeveer 30 minuten van 0 naar 100 procent.

Geruchten over de iPhone 13 Pro (Max)

In september kondigt Apple de iPhone 13-serie aan, die waarschijnlijk uit vier toestellen bestaat. De iPhone 13 Pro (Max) schijnt een nieuw scherm te krijgen met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor verversen pixels 120 keer per seconde, in plaats van 60 keer zoals op de iPhone 12 Pro (Max).

Dit oogt natuurlijk heel mooi, maar het vraagt wel veel stroom. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn dat Apple voor deze toestellen een snellere oplader maakt. Wil je meer weten over de nieuwe iPhones van 2021? Kijk dan de video hieronder, waarin we alle geruchten met je doornemen.