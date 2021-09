Opinie: De iPhone 13 gaat Apple-fans succesvol teleurstellen

Echte fans gaan niet warmlopen voor de iPhone 13, maar dat maakt Apple niet uit. Het nieuwe toestel gaat namelijk alsnog verkooprecords neerzetten door het spelletje slim te spelen, voorspelt iPhoned-redacteur Michel.

Opinie: waarom de iPhone 13 gaat teleurstellen

De iPhone 13-gekte is volledig losgebarsten. Op iPhoned schrijven we vrijwel dagelijks over de opvolger van de iPhone 12 en aan de gigantische bezoekerscijfers merken we dat mensen met smart op dit toestel zitten te wachten.

Kleine spoiler: voor die mensen hebben we slecht nieuws. Het lijkt er namelijk op dat de iPhone 13 vooral een herhaaloefening van de iPhone 12 wordt. Volgens geruchten krijgt hij ongeveer hetzelfde design en wordt er wat aan de camera gesleuteld. Oh ja, hij wordt natuurlijk ook iets sneller dan de iPhone 12 en als het even meezit gaat de batterij langer mee.

Grote veranderingen lijken in ieder geval uit te blijven. Dat is vooral een klap in het gezicht van de echte Apple-fans. Het bedrijf dat ooit te boek stond als innovatief is de laatste jaren een stuk behoudender. Men neemt de basis van product A, voegt daar wat verbeteringen aan toe die toch al op de plank lagen en komt met product B op de proppen.

De grootste verandering die Apple afgelopen jaren aan de iPhone doorvoerde is het ‘industriële design’ van de iPhone 12. Dit ontwerp is dan weer overduidelijk geïnspireerd (of minder politiek correct: overgenomen) van de vormgeving van klassieke Apple-producten als de iPhone 5S. Natuurlijk: de overstap van lcd naar oled was fijn, maar voor een duur product als een nieuwe iPhone mocht je anno 2020 eigenlijk niet minder verwachten.

Het One More Thing-moment is niet meer

Een écht One More Thing-moment hebben we al jaren niet meer meegemaakt. Nieuwe Apple-producten evolueren vooral door, maar zorgen zelden meer voor een revolutie zoals ten tijden van de iPhone X. Apple introduceerde toen de omstreden notch: de scherminkeping die nodig is voor de selfiecamera en Face ID-sensoren (gezichtsontgrendeling). Hierdoor kon de hele voorkant uit scherm bestaan, wat erg indrukwekkend was.

Ook dit jaar verwachten we geen One More Thing. Voor Apple maakt dit overigens weinig uit, want bedrijfstechnisch heeft men goud in handen. Mensen doen steeds langer met hun smartphone en de noodzaak (en hype) om ieder jaar te upgraden naar het nieuwste iPhone-model – zoals vroeger het geval was – bestaat al jaren niet meer.

Apple snapt dit als geen ander en speelt hier slim op in. Het bedrijf geeft iedere nieuwe telefoon net genoeg verbeteringen om hem interessant te maken, maar te weinig om het een must-buy te noemen. Wanneer je nu met een iPhone 12 rondloopt, is er straks waarschijnlijk weinig reden om de 13 in huis te halen.

Apple kent haar klanten

Die vlieger gaat niet op als je nu een iPhone 11 (of ouder) gebruikt. Dan is de iPhone 13 namelijk een opeenstapeling van fijne verbeteringen die Apple door de jaren heen heeft ingevoerd.

Ga maar na. Als je nu een iPhone 11 hebt en straks een 13 koopt krijg je niet alleen een fijner oled-scherm tot je beschikking, maar ook een fris design, veel krachtigere hardware, gigantisch verbeterde camera’s én een langere batterijduur. Dit geldt nog sterker voor mensen die nu een iPhone 8 (uit 2017) of vergelijkbaar model hebben.

Samenvattend: Apple snapt de upgradetermijn van consumenten als geen ander. De meeste mensen zitten bovendien inmiddels zo diep in het Apple-ecosysteem, dat ze waarschijnlijk niet eens denken aan een overstap naar Android. Sterker nog, het werkt vooral de andere kant op. Uit recente omzetcijfers blijkt namelijk dat met name Android-gebruikers de overstap naar Apple maken, in plaats van andersom.

Veilig spelen

Hoe dat komt? Waarschijnlijk heeft het te maken met hoe sterk het merk Apple is. Het bedrijf staat al jaren bovenaan alle merkpopulariteitslijstjes en overlegt ieder kwartaal weer betere cijfers. Het merk Apple is bovendien heel robuust, want alle schandalen van afgelopen jaren hebben weinig tot geen invloed gehad op de verkoopcijfers.

Hier kun je allemaal verklarende theorieën bij zoeken, maar je kunt ook gewoon in je vriendenkring kijken. Grote kans dat veel mensen hun iPhone niet als een smartphone zien, maar als een iPhone. Het bedrijf heeft hiermee precies hetzelfde trucje uitgehaald als het eerder bijvoorbeeld met de iPod deed. Mp3-spelers waren niet hip, maar de iPod wel.

Zo’n sterk merk heeft ook nadelen. Het zorgt er namelijk voor dat Apple al jaren een heel behouden koers vaart. De strategie is vooral gericht op het vermijden van risico’s, het behouden van marktaandeel in populaire markten en het inspelen op groeimarkten. Met andere woorden: Apple heeft er helemaal geen belang bij om te imponeren met de iPhone 13. Het toestel moet vooral in de upgradecyclus van mensen passen.

