iPhone 13 niet te ontgrendelen met Apple Watch? iOS 15.1 lost het op

Apple bracht in iOS 14.5 een functie uit waarmee je een iPhone ontgrendelt met een Apple Watch – ook als je een mondkapje draagt. Helaas werkt de functie niet bij alle iPhone 13-bezitters, maar dit euvel is vanaf iOS 15.1 opgelost.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 ontgrendelen met Apple Watch

iOS 15.1 is nog niet uit, maar wordt over enkele weken verwacht. Wel heeft Apple dinsdag de tweede ontwikkelaarsbèta van iOS 15.1 uitgerold. Die bevat een oplossing voor de bug waarbij een Apple Watch niet kan worden gebruikt om een iPhone 13 te ontgrendelen.

Sommige iPhone 13-gebruikers krijgen een foutmelding te zien wanneer ze hun toestel willen ontgrendelen met de Apple Watch. Zij worden begroet me de tekst ‘Kan niet communiceren met Apple Watch’. En hoe vaak je het daarna ook probeert; het zal niet werken.

Apple beloofde eerder al dat het probleem wordt verholpen in een toekomstige update, en dat lijkt dus iOS 15.1 te zijn. Toch is het niet uitgesloten dat we de probleemoplossing al eerder zien. Eerst verschijnt waarschijnlijk nog iOS 15.0.1, die ook verschillende problemen oplost. Mogelijk zit de bugfix voor het Apple Watch-probleem daar ook bij.

Zo werkt het

Niet alle iPhone 13-bezitters hebben last van het probleem, dus mogelijk werkt de functie bij jou wel. Wil je je iPhone ontgrendelen met een Apple Watch, dan moeten de volgende instellingen goed staan:

Op je iPhone en Apple Watch moeten wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld. (Een verbinding met een wifi-netwerk is niet nodig).

Je Apple Watch moet een toegangscode hebben.

Je Apple Watch moet ontgrendeld om je pols zitten.

Controleer ook of de functie ‘Ontgrendel met Apple Watch’ aan staat:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik op ‘Face ID en toegangscode’; Scrol omlaag naar ‘Ontgrendel met Apple Watch’ en schakel de functie naast de naam van je Watch in.

Meer weten over de iPhone 13?

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.