‘iPhone 13 zonder Lightning-poort krijgt online herstelmodus’

Minstens één variant van de iPhone 13 heeft mogelijk geen Lightning-poort of andere fysieke aansluiting. Maar hoe kun je iOS dan opnieuw installeren als je toestel vastloopt? Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 13 daarvoor een online herstelmodus.

Lees verder na de advertentie.

‘Online herstelmodus voor poortloze iPhone 13’

Apple werkt naar verluidt al jaren aan een iPhone zonder oplaadpoort. Minstens één model uit de iPhone 13-serie zou geen enkele fysieke aansluiting meer hebben. Dat kan voor problemen zorgen als je smartphone vastloopt en een simpele reset niet werkt. Nu kun je je iPhone immers nog met een kabeltje aan je Mac of pc hangen om iOS opnieuw te installeren.

De ‘poortloze’ iPhone 13 zou in plaats daarvan een online herstelmodus krijgen. Volgens Appleosophy onderzoekt Apple twee verschillende varianten. Een iPhone 13 zou vanuit de herstelmodus een soort noodsignaal uit kunnen zenden, dat opgepikt wordt door iTunes. Je kunt iOS dan opnieuw installeren vanaf je computer via een draadloze verbinding. Deze methode zou Apples voorkeur hebben omdat hij het meest gebruiksvriendelijk is.

De tweede methode lijkt op de eerste, maar zendt het signaal rechtstreeks naar Apple. De gebruiker krijgt dan instructies te zien op zijn iPhone om iOS opnieuw te installeren. Er werd ook gewerkt aan een derde variant waarmee je iOS herinstalleerde via bluetooth, maar die zou te traag en instabiel zijn bevonden.

Als je een verse kopie van iOS op je iPhone installeert, verlies je al je data. Via de online herstelmodus op de iPhone 13 kun je vermoedelijk ook een reservekopie terugzetten op je smartphone. Dan moet je natuurlijk wel een back-up van je gegevens hebben gemaakt.

Meer geruchten over de iPhone 13

Naast een online herstelmodus krijgt de iPhone 13 waarschijnlijk nog veel meer nieuwigheden. Zo zou het toestel naast Face ID ook weer over Touch ID beschikken. Niet als fysieke knop, maar als scanner onder het scherm. Ook zou de iPhone 13 eindelijk een 120Hz-scherm krijgen, dat voor veel vloeiendere beelden moet zorgen. Meer weten? We hebben alle geruchten over de iPhone 13 voor je op een rijtje gezet.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de iPhone 13? Houd deze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app!

Lees het laatste nieuws over Apple: