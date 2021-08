Onderzoek: 44 procent wil iPhone 13 kopen, vooral instapmodel is favoriet

44 procent van de iPhone-bezitters is van plan om een iPhone 13 te kopen. Vooral het instapmodel is favoriet. De iPhone 13 mini heeft daarentegen maar weinig fans.

Onderzoek: iPhone 13 is topfavoriet

Dat en meer blijkt uit een onderzoek van SellCell, een Amerikaans bedrijf dat tweedehands telefoons en tablets verhandelt. De site vroeg ruim 3000 Amerikaanse iPhone-bezitters naar hun eventuele aankoopplannen voor dit najaar.

Vooral de ‘gewone’ iPhone 13 blijkt populair. Van de 44 procent mensen die van plan zijn een iPhone 13 te kopen, gaat ruim 38 procent voor de directe opvolger van de iPhone 12. Op plaats twee eindigt de iPhone 13 Pro Max. Ruim 30 procent is van plan de grootste Apple-smartphone van 2021 te kopen.

Het brons gaat naar de iPhone 13 Pro, de verwachte kleinere versie van de 13 Pro Max. Zo’n 24 procent is van plan de nieuwe versie van de iPhone 12 Pro in huis te halen. De duidelijke verliezer is de iPhone 13 mini. Van de iPhone-bezitters die een iPhone 13 gaan kopen, kiest slechts 7 procent voor de iPhone 12 mini-opvolger.

Op deze toevoegingen hopen mensen

SellCell vroeg potentiële kopers ook naar hun favoriete functies. Hieruit blijkt dat mensen (22 procent) vooral hopen op de toevoeging van een 120Hz-scherm, ook wel ProMotion-display genoemd.

Het gerucht gaat dat de iPhone 13 Pro (Max) een scherm krijgt dat 120 keer per seconde van pixels ververst en daardoor hele vloeiende animaties afleveren. De huidige iPhones blijven op een ververssnelheid van 60Hz steken.

Ook de toevoeging van Touch ID onder het scherm kan op veel enthousiasme rekenen. Ruim 18 procent van de ondervraagden hoopt dat je de iPhone 13 kunt ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen.

Apple Watch Series 7 wordt lauwtjes ontvangen

Het onderzoek van SellCell vroeg mensen ook naar hun mening over andere verwachte Apple-producten, zoals de Apple Watch Series 7 en AirPods 3. De uitkomsten hiervan zijn minder hoopgevend voor Apple. Ruim 72 en 87 procent van de ondervraagden zit respectievelijk niet te wachten op een nieuwe Apple-smartwatch en oordopjes.

Uit eerder onderzoek van SellCell bleek al dat veel mensen iPhone 13 een slechte naam vinden. Een meerderheid vindt iPhone 12S een geschiktere naam voor de nieuwe Apple-telefoon.