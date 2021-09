iPhone 13 officieel aangekondigd: nieuwe iPhone heeft kleinere notch

Ein-de-lijk: Apple heeft de iPhone 13 (mini) officieel aangekondigd. Van alle vernieuwingen, de releasedatum tot aan de Nederlandse prijs: dit is alles wat je moet weten over de nieuwe iPhone.

Apple kondigt iPhone 13 officieel aan

Het toestel is onthuld tijdens hét Apple-evenement van het jaar. Een grote verrassing is de aankondiging niet. Dankzij geruchten weten we al maanden dat het bedrijf sleutelde aan een nieuwe smartphone. De opvolger van de iPhone 12, die eind 2020 verscheen, is op meerdere fronten verbeterd.

iPhone 13 in vogelvlucht:

Nieuwe iPhone heeft 6,1 inch-scherm met kleinere notch

Dubbele diagonale camera (12 megapixel) achterop

Vijf kleuren: blauw, sterrenlicht (zilver), roze, middernacht (zwart) en rood

Betere accuduur en grotere opslag (128GB)

Hardware: krachtige A15 Bionic-chip

iPhone 13 mini is net zo krachtig, maar kleiner (5,4 inch-scherm)

Pre-order op 17 september, iPhone 13 release op 24 september

iPhone 13 prijs: 909 euro, 13 mini kost 809 euro

Eerst naar het design. Aan de buitenkant ziet de nieuwe iPhone er ongeveer hetzelfde uit. De iPhone 13 heeft een ‘hoekig’ design met een scherm dat plat op de behuizing ligt. Uiteraard is het net als zijn voorganger toestel stof- en waterdicht, zodat je ‘m ook in een regenbui kan gebruiken.

Wel nieuw: de kleuren. De iPhone 13 komt in vijf verschillende smaakjes, waaronder roze. Ook op de achterkant kom je veranderingen tegen. De iPhone 13 heeft net als de 12 een dubbele camera achterop, maar ze zitten nu diagonaal (in plaats van verticaal).

Ook de notch is smaller geworden. Deze scherminkeping, die nodig is voor de selfiecamera en Face ID-gezichtsherkenning, is volgens Apple 20 procent smaller.

Hardware: hallo A15-chip

Onder de motorkap zit een nieuwe processor. De A15 Bionic is volgens Apple zo’n 50 procent krachtiger dan de A14, die in de iPhone 12 zit. Dankzij de nieuwe chip is de iPhone 13 ook energiezuiniger. Volgens Apple gaat de batterij 2,5 uur langer mee dan de accu van de iPhone 12.

Ook de grafische processor is erop vooruitgegaan. Dat is vooral goed nieuws voor gamers, want hierdoor zien spellen er beter (en vloeiender) uit. Apple heeft trouwens ook de opslagcapaciteit uitgebreid. De nieuwe iPhone begint bij 128GB, in plaats van 64GB. Tegen betaling kun je uitbreiden naar 256 en 512GB.

Camera van de iPhone 13 (mini)

Apple heeft de camera van de iPhone 13 vooral softwarematig aangepakt. Vooral opvallend is de Cinematic Mode. Met deze functie is het (redelijk) eenvoudig om bioscoopkwaliteit video’s (Dolby Vision HDR10) met de camera van je iPhone te maken.

Cinematic Mode houdt bijvoorbeeld het onderwerp van je video in beeld, zonder dat je hiervoor iets hoeft te doen. De videofunctie kan zelfs focus verleggen, bijvoorbeeld wanneer iemand anders in beeld aan het woord is.

Pre-order start vrijdag

Ga jij de nieuwe iPhone in huis halen? Maak je dan klaar voor vrijdag aanstaande. Dan gaat de iPhone 13 namelijk in de pre-order. Wie er snel bij is, kan dan een toestel op de kop tikken.

De daadwerkelijke release vindt een week later plaats, op 24 september. Of je de iPhone 13 dan ook kan kopen, is nog maar de vraag. Normaal gesproken lopen de levertijden namelijk ontzettend rap op.

909 euro: zoveel kost de iPhone 13. Zijn kleinere broertje is 100 euro goedkoper en gaat dus voor 809 euro over de toonbank. Je krijgt dan de instapversie met 128GB opslagcapaciteit.