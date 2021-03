Er is een foto opgedoken die mogelijk de voorkant van de iPhone 13 toont. Het scherm krijgt volgens het ontwerp een kleinere notch, dankzij een nieuwe locatie voor de oorspeaker.

‘Zo ziet de kleine notch van de iPhone 13 eruit’

Geruchten spreken al langere tijd over een kleinere notch voor de iPhone 13. Een notch is de inkeping boven het scherm, waarin de sensoren voor Face ID, de frontcamera en oorspeaker zijn verwerkt. De laatste in dit rijtje lijkt een stukje te verschuiven.

Als het aan de (via MacRumors) gelekte afbeelding ligt, verhuist de oorspeaker naar de bovenrand van de smartphone. Hiermee verdwijnt de luidspreker uit de notch en ontstaat er meer ruimte. Hierdoor kunnen de Face ID-sensoren en frontcamera dichter bij elkaar geplaatst worden.

Of de foto inderdaad het nieuwe voorpaneel van de iPhone 13 toont is nog maar de vraag. Het duurt nog zeker een aantal maanden voor de productie van de nieuwste iPhone begint. In de tussentijd kan er dus nog een hoop veranderen.

Alle iPhone 13 geruchten op een rij

Naast een kleinere notch circuleren er ook andere geruchten. Zo wordt regelmatig gesproken over de overstap naar ProMotion. Dit is een schermtechniek met 120Hz-ververssnelheid en kennen we al van de iPad Pro. Met deze verversingssnelheid worden beelden 120 keer per seconde ingeladen. Het resultaat? Veel vloeiender ogende animaties.

Insiders van Apple verwachten ook dat de iPhone 13 Touch ID onder het scherm krijgt. Oftewel, je kunt het toestel ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Dit is vooral interessant omdat dit de focus van Face ID afhaalt, wat handig is in tijden van gezicht bedekkende mondkapjes.

Vermoedelijk kondigt Apple de opvolgers van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in september aan. Tot die tijd houden we je op de hoogte van alle geruchten.

