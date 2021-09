iPhone 13 notch: zo heeft Apple de inkeping kleiner gemaakt

De iPhone 13 heeft een kleinere notch dan zijn voorganger. We weten nu hoe Apple dit voor elkaar heeft gekregen.

iPhone 13 notch is hierdoor gekrompen

Website iFixit heeft de iPhone 13 Pro aan een teardown onderworpen. Het komt erop neer dat het toestel helemaal uit elkaar is gehaald, zodat we precies weten welke onderdelen erin zitten. Bijkomend voordeel is dat hierdoor soms interessante feitjes over een nieuw toestel naar boven komen, zoals nu.

Dankzij iFixit weten we namelijk hoe de iPhone 13 een kleinere notch heeft gekregen. De scherminkeping is, volgens Apple zelf, twintig procent gekrompen ten opzichte van de iPhone 12. Hierdoor heb je iets meer scherm tot je beschikking.

Hoe Apple dit voor elkaar heeft gekregen? Door twee sensoren die nodig zijn voor Face ID (gezichtsherkenning) in één module te stoppen. Specifiek gaat het om de zogeheten rasterprojector en infrarood-belichter. Eerstgenoemde zit bij de iPhone 12 helemaal in de rand van de inkeping, maar bij de iPhone 13 meer in het midden. Verder heeft Apple de speakermodule in de bovenste schermrand verwerkt.

Tel je al deze kleine verbeteringen bij elkaar op, dan kan de door velen gehate iPhone-notch flink krimpen. En dat heeft Apple dus ook gedaan.

Ook slecht nieuws

Voorzover het goede nieuws. Slecht nieuws is er ook. iFixit heeft bevestigd dat Face ID niet langer werkt na het vervangen van het scherm. Een YouTube-kanaal beweerde dit afgelopen week ook al.

Wanneer je je iPhone 13 wil laten repareren, kun je dat dus het best bij Apple of een aangesloten partner doen. Daarover gesproken: repareren is allesbehalve goedkoop. Het vervangen van een iPhone 13 mini-scherm kost bijvoorbeeld al ruim 250 euro. De iPhone 13 Pro Max heeft het grootste scherm van de vier nieuwe toestellen (6,7 inch), dus uiteraard is vervangen hierbij het duurst: 361,10 euro.

