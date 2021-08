‘Waarom de iPhone 13 niet veel sneller wordt dan de iPhone 12’

De iPhone 13 wordt volgende maand aangekondigd, maar we weten nu al dat het toestel niet heel veel sneller wordt dan het huidige topmodel. Dat zit zo.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 komt te vroeg voor snellere chip

De iPhone 12 kwam eind 2020 uit en draait op een A14 Bionic-chip. Een chip kun je het best zien als de motor van een smartphone: hoe beter de chip, hoe sneller en krachtiger het toestel.

Volgens website DigiTimes is Apple achter de schermen bezig met het sneller maken van hun chips. Dat zou de iPhone-maker doen door kleinere en daardoor efficiëntere smartphonechips te maken.

DigiTimes heeft met bronnen in de productieketen van Apple gesproken en die claimen dat het bedrijf volgend jaar de overstap maakt naar piepkleine chips van 3 nanometer-structuur (3 nm). De huidige Apple-chip, de A14 Bionic, is net een slag groter: 5 nm.

Voordelen van kleinere chips

Het voordeel van kleinere chips is meer snelheid. Piepkleine smartphonemotors zorgen naar verhouding voor meer hardwarekracht waardoor het toestel beter is opgewassen tegen veeleisende taken, zoals het spelen van games en bewerken van foto’s. Bijkomend voordeel is dat kleinere chips in de regel zuiniger met energie omgaan. Hierdoor wordt de accuduur van je iPhone opgerekt.

Dan nu het slechte nieuws. Volgens DigiTimes zijn de razendsnelle 3 nm-chips pas volgend jaar klaar voor gebruik. Met andere woorden: de Apple-producten die dit jaar nog verschijnen, zoals de iPhone 13 en iPhone 13 Pro, vissen naast het net.

De nieuwe Apple-smartphones van 2021 hebben dus hoogstwaarschijnlijk ‘slechts’ een 5nm-chip in de vorm van de A15 Bionic. Voor sommigen zal dit teleurstellend nieuws zijn, maar de kans is groot dat het gros van de potentiële iPhone 13-kopers er weinig last van heeft. Apples huidige chips zijn immers krachtig genoeg voor het merendeel van de alledaagse taken.

Volgens geruchten wordt de volgende snelheidsslag in 2024 gemaakt. Dan zou Apple willen overstappen naar chips met 2nm-structuur, die nóg rapper en energiezuiniger moeten worden.

Vooruitblikken op de iPhone 13

Met nog een paar weken tot de presentatie van de iPhone 13 te gaan, zijn we bij iPhoned alvast begonnen met vooruitblikken. We hebben onder meer de verwachtingen voor het scherm, design en prijs op een rijtje gezet zodat jij ongeveer weet wat je mag verwachten.

Ben je meer van het kijken? Check dan onderstaande video. Hierin praten we je bondig bij over alle verwachte nieuwe iPhone-modellen.