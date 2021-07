De iPhone 13 komt misschien niet in september uit: dit is waarom

Apple sloot de presentatie van de kwartaalcijfers af met een waarschuwing. Het bedrijf rekent op productieproblemen die vooral de iPhone en iPad treffen. Daardoor komt de iPhone 13 misschien niet in september uit.

Lees verder na de advertentie.

Komt de iPhone 13 in september? Misschien niet

Het was een opperbeste stemming bij Apple tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. En waarom ook niet? Er werden 50 procent meer iPhones verkocht, de Apple Watch en AirPods zijn nu groter dan de iPad en Mac en de omzet steeg wederom.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Aan het eind van de presentatie waarschuwde Luca Maestri, de financiële man bij Apple, dat het bedrijf vreest voor productieproblemen. Deze zouden vooral de iPhone- en iPad-tak van het bedrijf raken.

Zonder het beestje bij de naam te noemen, heeft Maestri het hier mogelijk over chiptekorten. Vanwege problemen in de toeleveringsketens hebben vrijwel alle grote techbedrijven hier last van. Nieuwe producten worden naar achter geschoven, of zelfs helemaal geannuleerd.

De chip kun je het beste zien als de motor van een iPhone. Deze zorgt ervoor dat het apparaatje genoeg rekenkracht heeft om alles uit te voeren waar jij ‘m de opdracht voor geeft. Denk aan het openen van apps, het maken van foto’s of het spelen van zware games.

Apple maakt haar chips in eigen beheer, maar schakelt hier wel andere fabrieken en leveranciers voor in. De hele keten van chips zit erg ingewikkeld in elkaar en vertragingen bij één schakel zorgt daardoor voor oponthoud in de hele keten.

Lees verder: Wanneer komt de iPhone 13 uit? Dit weten we al over de release

Apple geeft voorzichtige waarschuwing af

Weten we daardoor zeker dat de iPhone 13 niet in september komt? Nee, dat niet. Apple houdt de kaken altijd stijf op elkaar als het over nieuwe producten gaat en tot aan de presentatie van de nieuwe iPhone ga je Apple de naam “iPhone 13” überhaupt niet eens horen noemen.

Het bedrijf geeft op subtiele wijze wel meerdere waarschuwingen af. Financiële topman Maestri zegt bijvoorbeeld dat hij verwacht dat de volgende kwartaalomzet lager uitvalt dan die van de afgelopen periode.

Vorig jaar viel het septemberkwartaal ook al tegen, omdat de iPhone 12 in twee rondes verscheen: in oktober en november. De woorden van Maestri wijzen er daarom op dat Apple rekening houdt met een vertraging van de iPhone 13.

Meer over de iPhone 13

Kijk jij uit naar de iPhone 13? Wij ook! iPhoned volgt alle geruchten op de voet en wij doen niets liever dan je hierover bijpraten. Zodra de nieuwe iPhones zijn aangekondigd gaan we deze natuurlijk ook uitgebreid testen, dus houd je ogen open voor de reviews. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, of download de gratis app.