Het lijkt erop dat Apple geen moeite heeft met het imago van ‘ongeluksgetal’ 13. Volgens een nieuw gerucht gaat het bedrijf uit Cupertino dit cijfer namelijk niet uit de weg bij het bepalen van de iPhone 13-naam.

‘iPhone 13 naam vastgesteld door Apple’

Dat zegt Economic Daily News, dat bronnen zegt te hebben binnen het productieproces van de nieuwste iPhones. Momenteel zou de laatste hand gelegd worden aan het verzamelen van de benodigde onderdelen voordat de massaproductie begint. Daaruit blijkt dat Apple de 2021 iPhones in de markt wil zetten als de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini.

Daarmee lijkt het tijdperk van de ‘S-versie’ van iPhones definitief beëindigd te zijn. Een paar jaar geleden bracht Apple om het jaar een S-variant van een iPhone uit, met wat minder baanbrekende vernieuwingen. Sinds de iPhone XS heeft het bedrijf dit echter laten vallen en verschijnt ieder jaar simpelweg een model met een hoger nummer.

Aanvankelijk werd gedacht dat Apple alsnog zou overstappen op de iPhone 12S dit jaar, omdat de verbeteringen relatief klein zijn dit jaar. Zo wordt de uitsnede in het scherm kleiner, 5G-verbinding beter en MagSafe-lader krachtiger. Het uiterlijk blijft hierdoor grotendeels ongewijzigd, wat voor Apple in het verleden een reden is geweest om een S achter de naam te zetten.

‘Traditionele release in september’

De bronnen van Economic Daily News bevestigen daarnaast de geruchten dat de gehele iPhone 13-serie weer traditiegetrouw in september wordt aangekondigd. De release zal daarna waarschijnlijk volgen in de loop van oktober. Daarmee keert de iPhone dit jaar terug naar zijn traditionele schema, na een uitzonderlijk jaar in 2020.

