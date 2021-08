Gerucht: ‘iPhone 13’-naam te zien op verpakkingsstickers

Dagelijks gonst het op internet met geruchten over de nieuwe iPhone 13. Er zijn nu foto’s opgedoken van stickers die Apple gebruikt voor de verpakking van de iPhone. Hierop is duidelijk de naam ‘iPhone 13’ te zien.

iPhone 13 stickers

Het gerucht komt van Twitter-gebruiker DuanRui (@duanrui1205), die de foto’s deelde. DuanRui heeft vorig jaar ook foto’s gedeeld van de toen nog onaangekondigde iPhone 12-toestellen. Op deze foto’s waren stickers te zien met de juiste benamingen voor de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Op de stickers is behalve de iPhone 13-naam ook de gebruikelijke tekst ‘Designed by Apple in California’ te lezen. Het gebruikte lettertype lijkt eveneens te kloppen, waardoor de verwachting is dat dit inderdaad de echte stickers zijn. Dit type stickers zie je bijvoorbeeld ook terug bij de verpakking van de AirTag.

iPhone 12S of iPhone 13

Het was nog even afwachten wat de uiteindelijke naam van de nieuwe iPhone ging worden. Zo gingen er geruchten over de iPhone 12S en iPhone 2021, maar het lijkt erop dat Apple toch echt ‘gewoon’ gaat kiezen voor de iPhone 13.

Hoewel het nummer 13 soms wordt overgeslagen vanwege het bijgeloof, lijkt Apple geen problemen te hebben met het getal. Het bedrijf bracht immers ook een aantal jaren geleden iOS 13 en iPadOS 13 uit.

Apple lijkt zich dus uiteindelijk niets aan te trekken van dit alles en gaat voor de duidelijke naam: iPhone 13. Wil je meer weten over de iPhone 13? Lees dan onze verwachtingen eens door.

Dit weten we over de nieuwe iPhone

Het lijkt erop dat de iPhone 13 in de derde week van september wordt aangekondigd. Tijdens dit event worden ook nieuwe AirPods en de Apple Watch Series 7 gepresenteerd. Een nieuwe iPad (2021) en iPad mini (2021) staan ook nog op de planning. In onderstaande video blikken we vooruit op de Apple-producten die in 2021 nog verschijnen. Genoeg om naar uit te kijken dus!

