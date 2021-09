Dit zijn alle verschillen tussen de iPhone 13, mini, Pro en Pro Max

Met maar liefst vier nieuwe iPhones ligt er keuzestress op de loer. Want wat is de beste keuze voor jou? Om je een handje te helpen, zetten we de verschillen tussen alle varianten van de iPhone 13 op een rij.

Alle verschillen tussen de iPhone 13 modellen

Hoera! De iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn vanaf nu te bestellen. We kunnen ons goed voorstellen dat het je duizelt van de specificaties en technische termen. Daarom zetten we in dit artikel alle verschillen tussen de verschillende varianten van de iPhone 13 op een rij. Lees snel verder, zodat je de juiste keuze kunt maken!

Specificaties

Alle iPhone 13-modellen zijn snel, heel erg snel. Toch zitten er wel wat verschillen in de hoeveelheid werkgeheugen en de opslagvarianten waar je uit kunt kiezen. Natuurlijk verschillen ook de afmetingen van het scherm.

iPhone 13: A15, 4GB RAM, 6,1 inch oled-scherm. 128, 256 of 512GB opslag.

A15, 4GB RAM, 6,1 inch oled-scherm. 128, 256 of 512GB opslag. iPhone 13 mini : A15, 4GB RAM, 5,4 inch oled-scherm. 128, 256 of 512GB opslag.

: A15, 4GB RAM, 5,4 inch oled-scherm. 128, 256 of 512GB opslag. iPhone 13 Pro : A15, 6GB RAM, 6,1 inch oled-scherm. 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslag.

: A15, 6GB RAM, 6,1 inch oled-scherm. 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslag. iPhone 13 Pro Max: A15, 6GB RAM, 6,7 inch oled-scherm. 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslag.

Zoals gebruikelijk hebben de duurdere iPhones meer RAM dan de basismodellen. Daardoor zijn ze beter in het draaien van meerdere apps en het uitvoeren van zware taken. Ditmaal hebben de Pro-varianten ook een wat krachtigere chip met een extra gpu-kern. Of je daar in de praktijk veel van zult merken, ligt aan je gebruik. Als je regelmatig 4K-video’s op je iPhone bewerkt misschien wel. We denken dat de meeste mensen waarschijnlijk járen vooruit kunnen met de A15-chip in de normale iPhone 13.

Design en kleuren

Alle iPhone 13-modellen hebben een iets kleinere notch dan voorheen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, want zo hou je meer bruikbare schermruimte over. Ook in veel andere opzichten lijken de smartphones erg op elkaar. Wel hebben de Pro-varianten een behuizing van roestvrij staal, terwijl de instappers het met aluminum moeten doen. Dat heeft overigens wel als voordeel dat ze iets lichter zijn. Je kiest uit deze kleuren:

iPhone 13 (mini): Roze, blauw, middernacht (zwart), rood en sterrenlicht (gebroken wit)

Roze, blauw, middernacht (zwart), rood en sterrenlicht (gebroken wit) iPhone 13 Pro (Max): Sierra blue, grafiet, zilver, goud

Scherm

Net als vorig jaar hebben alle iPhone 13-modellen een oled-display met perfecte zwartwaarden en een geweldig contrast. Toch zijn de onderlinge verschillen wel groter dan bij de iPhone 12. De Pro’s hebben namelijk een 120Hz ProMotion-scherm, dat de pixels 120 keer per seconde ververst. Daardoor ziet je content er veel vloeiender uit. Ook zijn deze schermen iets feller waardoor je ze makkelijker afleest in direct zonlicht.

iPhone 13: 6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels. Helderheid: 800 nits. 60Hz.

6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels. Helderheid: 800 nits. 60Hz. iPhone 13 mini: 5,4 inch oled-scherm, resolutie: 2340 bij 1080 pixels. Helderheid: 800 nits. 60Hz.

5,4 inch oled-scherm, resolutie: 2340 bij 1080 pixels. Helderheid: 800 nits. 60Hz. iPhone 13 Pro: 6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels. Helderheid: 1000 nits. 120Hz.

6,1 inch oled-scherm, resolutie: 2532 bij 1170 pixels. Helderheid: 1000 nits. 120Hz. iPhone 13 Pro Max: 6,7 inch oled-scherm, resolutie: 2778 bij 1284 pixels. Helderheid: 1000 nits. 120Hz.

Accu

Apple belooft dat de iPhone 13 een stuk langer meegaat dan de iPhone 12. Bij de iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro is het verschil ongeveer 1,5 uur. Koop je een ‘gewone’ iPhone 13 of juist de enorme iPhone 13 Pro Max? Dan kun je die tot wel 2,5 uur langer gebruiken dan hun voorgangers. We zetten de batterijduur in verschillende scenario’s hieronder op een rij:

iPhone 13 : Tot 19 uur video afspelen, tot 15 uur video streamen, tot 75 uur audio afspelen.

: Tot 19 uur video afspelen, tot 15 uur video streamen, tot 75 uur audio afspelen. iPhone 13 mini: Tot 17 uur video afspelen, tot 13 uur video streamen, tot 55 uur audio afspelen.

Tot 17 uur video afspelen, tot 13 uur video streamen, tot 55 uur audio afspelen. iPhone 13 Pro : Tot 22 uur video afspelen, tot 20 uur video streamen, tot 75 uur audio afspelen.

: Tot 22 uur video afspelen, tot 20 uur video streamen, tot 75 uur audio afspelen. iPhone 13 Pro Max: Tot 28 uur video afspelen, tot 25 uur video streamen, tot 95 uur audio afspelen.

Zoals je ziet is de iPhone 13 Pro Max de absolute batterijkoning van het stel. Voor intensieve gebruikers kan dat een overweging zijn om voor dit model te gaan. Verder laad je alle varianten op met maximaal 20 Watt. Een lader moet je zelf verzorgen, want die levert Apple helaas niet meer mee.

Camera’s

Op papier lijken de verschillen op cameragebied simpel: de iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben een primaire camera en een ultragroothoeklens op de achterkant. De Pro’s doen daar een telelens bij, waarmee je in kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies. Ook hebben ze een LiDAR-scanner, waardoor je sneller scherpstelt bij weinig licht.

Maar let op: er zit wel verschil in de sensoren en dus de kwaliteit van je foto’s. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben namelijk een grotere primaire sensor én een ultragroothoeklens die veel meer licht binnenlaat. Voor de enthousiaste foto- of videograaf zijn de Pro-modellen dus de beste keuze. Zeker omdat je met deze toestellen ook foto’s kunt maken in ProRAW, waardoor je ze beter kunt bewerken. Later dit jaar kun je daarnaast filmen in ProRes, wat een betere videokwaliteit oplevert.

iPhone 13: Selfiecamera. Dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens

Selfiecamera. Dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens iPhone 13 mini: Selfiecamera. Dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens

Selfiecamera. Dubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek en groothoeklens iPhone 13 Pro: Selfiecamera. Driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, telelens. LiDAR-scanner.

Selfiecamera. Driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, telelens. LiDAR-scanner. iPhone 13 Pro Max: Selfiecamera. Driedubbele 12 megapixel cameralens: ultragroothoek, groothoek, telelens. LiDAR-scanner.

Prijs

Uiteraard zijn de iPhone 13 Pro-modellen duurder dan de instappers. Vorig jaar hadden ze als voordeel dat je daarvoor ook meer opslagruimte kreeg, maar bij de iPhone 13 is dit verschil verdwenen. Alle nieuwe iPhones hebben namelijk standaard 128GB opslag. Als je meer ruimte nodig hebt, betaal je daar extra voor. We hebben een overzicht voor je gemaakt met de prijs van alle iPhone 13 modellen in Nederland.

iPhone 13: vanaf 909 euro

vanaf 909 euro iPhone 13 mini: vanaf 809 euro

vanaf 809 euro iPhone 13 Pro: vanaf 1159 euro

vanaf 1159 euro iPhone 13 Pro Max: vanaf 1259 euro

Conclusie

Wij kunnen uiteraard niet voor jou bepalen welke iPhone 13 je moet kopen. Dat hangt vooral af van je voorkeuren wat betreft het scherm en de camera’s. Daarnaast is ook je budget een belangrijke factor. We kunnen wel een voorzet doen:

iPhone 13 : De allemansvriend. Voor de meeste mensen is dit waarschijnlijk de beste keuze. De iPhone 13 heeft een mooi oled-scherm, prima camera’s en is de komende vijf jaar snel zat voor vrijwel iedere taak. Ook het formaat is wat ons betreft precies goed.

: De allemansvriend. Voor de meeste mensen is dit waarschijnlijk de beste keuze. De iPhone 13 heeft een mooi oled-scherm, prima camera’s en is de komende vijf jaar snel zat voor vrijwel iedere taak. Ook het formaat is wat ons betreft precies goed. iPhone 13 mini : Volgens geruchten is dit de laatste ‘kleine’ iPhone die Apple zal maken. Liefhebbers van zo’n compact toestel moeten dus nú toeslaan. Voor mensen met grote handen voelt de mini wel erg klein aan. Bovendien is de batterijduur minder goed dan bij grotere iPhones.

: Volgens geruchten is dit de laatste ‘kleine’ iPhone die Apple zal maken. Liefhebbers van zo’n compact toestel moeten dus nú toeslaan. Voor mensen met grote handen voelt de mini wel erg klein aan. Bovendien is de batterijduur minder goed dan bij grotere iPhones. iPhone 13 Pro : Vind je de kwaliteit van je foto’s en video’s heel belangrijk? Dan is de iPhone 13 Pro hét toestel voor jou. Bovendien is het 120Hz-scherm erg fijn. Zeker als je een iPad Pro hebt en dus gewend bent aan zo’n vloeiend display. Je betaalt daar wel zo’n 250 euro extra voor ten opzichte van de gewone iPhone 13.

: Vind je de kwaliteit van je foto’s en video’s heel belangrijk? Dan is de iPhone 13 Pro hét toestel voor jou. Bovendien is het 120Hz-scherm erg fijn. Zeker als je een iPad Pro hebt en dus gewend bent aan zo’n vloeiend display. Je betaalt daar wel zo’n 250 euro extra voor ten opzichte van de gewone iPhone 13. iPhone 13 Pro Max: Kan het scherm jou niet groot genoeg zijn? Dan kom je uit bij de iPhone 13 Pro Max. Hou er rekening mee dat je dit model met twee handen moet bedienen. Daar krijg je wel de beste batterijduur ooit in een iPhone voor terug. Voor de ware smartphone-verslaafde is dit dus de beste keuze.

iPhone 13 kopen

Heb je je keuze gemaakt? Gefeliciteerd! Alle iPhone 13-modellen zijn vanaf nu te bestellen. De eerste exemplaren worden op 24 september bezorgd. De levertijden lopen echter snel op, dus wacht niet te lang. Je kunt ervoor kiezen om je iPhone 13 in combinatie met een abonnement te kopen of gewoon los, eventueel met een sim-only abonnement. Hieronder vind je de links voor de verschillende varianten.

