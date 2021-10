iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini: wat is er veranderd?

Verkijk je niet op het (vrijwel) identieke uiterlijk. Er zitten namelijk een hoop verschillen tussen de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini: dit zijn de veranderingen

Ben je op zoek naar een compacte, maar krachtige iPhone? Dan moet je er snel bij zijn. Volgens geruchten is Apple van plan om de iPhone mini in 2022 de nek om te draaien. Met andere woorden: het lijkt erop dat de iPhone 13 mini geen opvolger krijgt.

Met die gedachte in het achterhoofd ben je dus aangewezen op dit model, of zijn voorganger. Wij vonden het daarom hoog tijd om de twee eens tegenover elkaar te zetten. Dit is onze iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini vergelijking.

Design en scherm: iets minder mini

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een veel beter ProMotion-scherm (met 120Hz-ververssnelheid) gekregen, maar dat geldt niet voor de iPhone 13 en 13 mini. De twee instaptoestellen van dit jaar hebben dus ‘gewoon’ een 60Hz-scherm, net als de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Dat is natuurlijk jammer, want een hogere ververssnelheid zorgt voor vloeiender beeld.

De oled-schermen van de 12 mini en 13 mini zijn dan ook nagenoeg identiek: beiden meten 5,4 inch. Een klein verschil is de maximale helderheid. De iPhone 13 mini gaat namelijk tot 800 nits, terwijl de 12 mini op 625 nits blijft steken. In principe kun je het schermpje van de nieuwe iPhone dus beter in fel zonlicht aflezen.

Op designgebied is er ook weinig veranderd. Wel zijn de kleuren ietwat veranderd. De groene iPhone 12 mini heeft plaatsgemaakt voor de roze iPhone 13 mini en enkele kleuren zijn wat aangepast. De blauwe en rode tint van de iPhone 13 mini is bijvoorbeeld anders dan die van de 12 mini.

Overigens: de iPhone 13 mini is een paar milimeter dikker dan de iPhone 12 mini. Daardoor is het toestel ook nét wat zwaarder: 141 gram tegenover 135 gram. Het scheelt dus niet veel, maar de 13 mini is iets minder ‘mini’ dan zijn voorganger. Daartegenover is de notch, het ‘hapje’ uit het scherm waar onder meer de selfiecamera in zit, wel iets gekrompen.

→ Ook interessant: Dit zijn alle verschillen tussen de iPhone 13, mini, Pro en Pro Max

Batterij: nieuwe mini gaat langer mee

Wij waren in onze review heel enthousiast over de iPhone 12 mini, op één ding na: de batterijduur. Bij normaal gebruik ging het toestel erg snel leeg en dat is natuurlijk niet wat je verwacht van zo’n duur toestel.

Gelukkig heeft Apple hier met de iPhone 13 mini meer aandacht aan besteedt. Het bedrijf maakt nooit bekend hoe groot de accucapaciteit van een nieuwe telefoon is, maar dankzij gelekte informatie weten we dat de nieuwe mini een accu van 2425 mAh heeft. Ter vergelijking: de 12 mini blijft op 2227 mAh steken.

We hebben het zelf nog niet kunnen testen, maar Apple claimt dat de 13 mini hierdoor 1,5 uur langer meegaat dan zijn voorganger. In totaal zou het toestel 13 uur onafgebroken video’s kunnen streamen. Laten we hopen dat deze marketingbelofte klopt, want in dat geval gaat de 13 mini langer mee dan de iPhone 12 Pro Max, die het maximaal 12 uur volhoudt.

→ Verder lezen: iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: welke is geschikt voor jou?

Camera zet puntjes op de i

De iPhone 12 mini en iPhone 13 mini hebben beiden een dubbele 12 megapixel-camera achterop. Bij het nieuwe model zijn de sensoren diagonaal geplaatst, terwijl ze bij de 12 mini horizontaal onder elkaar zitten.

Niet alleen het uiterlijk is veranderd, ook onder de motorkap heeft Apple zitten sleutelen. De lenzen van de iPhone 13 mini vangen daardoor bijvoorbeeld meer licht op. Dat is met name fijn voor wanneer je regelmatig video’s in het donker maakt.

Ook tof: de iPhone 13 mini heeft, net als alle andere nieuwe iPhones, optische sensorstabilisatie. Het komt erop neer dat foto’s en video’s minder schokkerig ogen, want de lens wordt fysiek gecorrigeerd op mogelijke bewegingen.

Verder hebben alle nieuwe iPhones wat nieuwe foto- en videofuncties gekregen, zoals bijvoorbeeld Cinematic Mode. Tijdens het filmen verlegt deze modus de focus automatisch, net zoals weleens in bioscoopfilms gebeurt. De camera stelt automatisch scherp op iemand anders (als diegene aan het woord is).

→ Lees ook: iPhone 13 (Pro) camera: de 6 nieuwe functies op een rij

Hardware: sneller en meer opslag

Iedere nieuwe iPhone-generatie is sneller dan de voorganger, dus dat geldt logischerwijs ook voor de iPhone 13 mini. Het toestel wordt aangedreven door de A15 Bionic, een door Apple zelfgemaakte smartphonechip.

De A15 Bionic is volgens de eerste testen ietsjes sneller dan de A14 Bionic, de chip van de iPhone 12 mini. Of je dit verschil in de praktijk ook echt merkt, valt nog te bezien. De 12 mini was (en is) immers al ongekend snel.

Wel belangrijk is de grotere opslagcapaciteit. De iPhone 13 mini begint bij 128GB, twee keer zoveel als de iPhone 12 mini. Dat is natuurlijk goed nieuws, want 64GB opslagcapaciteit zit zo vol. Aan de hoeveelheid RAM (werkgeheugen) van 4GB is jammer genoeg dan weer niets veranderd.

→ Ook interessant: iPhone 12 vs iPhone 13: de 6 belangrijkste verschillen

Conclusie: iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini

Laat je niet misleiden door het (nagenoeg) identieke uiterlijk. Er zitten wel degelijk belangrijke verschillen tussen de iPhone 12 mini en 13 mini. Laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld een (iets) beter scherm, langere accuduur, krachtigere hardware en verfijndere camera’s.

Samengevat is de kleinste iPhone 13 dus objectief een betere telefoon dan zijn voorganger. Dat wil niet zeggen dat de 12 mini niet de moeite waard is. Het is een ontzettend fijne telefoon die nog jaren meekan. Het enige overduidelijke minpunt is de gebrekkige accuduur. Zit je hier niet mee, dan is de 12 mini nog steeds het overwegen waard.

Kopen

Ben je van plan de iPhone 13 mini te kopen? Hij begint bij 809 euro. Voor 929 euro haal je de versie met 256GB opslag in huis. De grootste variant, met 512GB opslag, kost 1159 euro. Via onderstaande prijsvergelijker kun je gemakkelijk alle Nederlandse aanbiedingen en deals voor de 13 mini filteren.

Uiteraard is de iPhone 12 mini inmiddels in prijs gedaald. Je kunt het toestel vanaf ongeveer 610 euro kopen bij Nederlandse (web)winkels. Een refurbished iPhone 12 mini begint bij ongeveer 650 euro. Zo’n toestel is eerder in gebruik geweest, maar technisch in nieuwstaat.