iPhone 13 mini: dit zijn de verwachtingen voor de kleinste iPhone

De nieuwe iPhones komen eraan en de kleine iPhone 13 mini mag er zijn, of toch niet?Wat de verwachtingen zijn voor dit kleinere broertje van de iPhone 13, vertelt iPhoned je!

iPhone 13 mini-verwachtingen: klein is fijn

De iPhone 13 mini verschijnt naast de iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Het is de kleinste iPhone van het stel met een schermgrootte van 5,4 inch. Wil je een smartphone die makkelijk in je broekzak past? En heb je niet te grote kolenschoppen van handen? Dan is de iPhone 13 mini echt iets voor jou.

Dit gaat de iPhone 13 mini kosten

Volgens de meeste geruchten blijft de prijs van de iPhone 13 mini gelijk aan de voorganger, de iPhone 12 mini. Door chiptekorten kan het bedrag op het prijskaartje wat hoger uitvallen, maar dat weten we pas zeker na Apples event op 14 september.

Dit betekent dat de iPhone 13 mini zo rond de 809 euro gaat kosten. Dan heb je het instapmodel. Voor meer dan de standaard hoeveelheid opslag moet je wat dieper in je buidel tasten.

Camera: kleine verbeterpunten

Volgens geruchten houdt Apple grotendeels vast aan de camera van de iPhone 12 mini, met hier en daar wat verbeteringen. Zo wordt waarschijnlijk de ultragroothoeklens wat beter en leent de iPhone 13 mini een aantal zaken van de iPhone 12 Pro-modellen.

Betere beeldstabilisatie

De beeldstabilisatie wordt onder handen genomen en de mini krijgt volgens geruchten dezelfde techniek die je nu in de iPhone 12 Pro Max vindt. Deze cameratechniek met sensorverschuiving komt vooral goed van pas in situaties met weinig licht, of wanneer het onderwerp dat je vastlegt veel beweegt. De sensorstabilisatie helpt je een handje door snel mee te bewegen, zodat het makkelijk wordt om bijvoorbeeld actiefoto’s te maken.

LiDAR-scanner komt d’r bij

Verschillende geruchten wijzen erop dat alle iPhone 13-modellen (dus ook de iPhone 13 mini) een LiDAR-scanner krijgen. De iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPad Pro hebben al zo’n dieptesensor al aan boord.

LiDAR is een techniek voor het meten van afstanden. Aan de hand van licht wordt berekend hoelang het duurt om een object of persoon te bereiken en terug te keren naar de lens. In de praktijk gebruik je LiDAR bijvoorbeeld om iemands lengte te meten, of voor augmented reality-apps.

Snellere processor en betere accu

Er gaan veel wilde geruchten over de iPhone 13 mini, maar qua hardware weten we grotendeels waar we aan toe zijn. Waarschijnlijk is de nieuwe iPhone-processor sneller en energiezuiniger. De verwachtingen voor de iPhone 13 mini zijn dat hij de nieuwe A15-processor gaat krijgen.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-journalist Max Weinbach krijgt de iPhone 13 mini ook een grotere batterij dan zijn voorganger. Dat is erg fijn, want de accuduur van de iPhone 12 mini is oké, maar niet meer dan dat. Helemaal niet als je de gebruikersduur vergelijkt met bijvoorbeeld de iPhone 12 of iPhone 12 Pro Max.

… en verder

Net als zijn grotere broers krijgt de iPhone 13 mini betere ondersteuning voor 5G. Of we daar in Nederland al meteen iets aan hebben, is nog de vraag. Pas ergens in 2022 worden de hoge frequenties geveild die nodig zijn voor dit snellere 5G.

Verder lijkt het erop dat Apple de maximale opslagcapaciteit gaat uitbreiden naar 1TB op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Dat is goed nieuws wanneer je een iPhone 13 mini op het oog hebt. Vaak schrapt Apple de laagste opslagcapaciteit op het moment dat er een nieuwe optie verschijnt. De goedkoopste iPhone 12 mini heeft 64GB opslag. Waarschijnlijk krijg je bij de goedkoopste iPhone 13 mini voortaan 128GB.

iPhone 13 mini-verwachtingen: meer weten?

Op 14 september wordt de iPhone 13 mini aangekondigd, want dan vindt een groots Apple-event plaats.