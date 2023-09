iPhone 13 mini is niet meer – hier vind je hem nog wel

We waren er al bang voor, maar nu is het officieel: Apple is gestopt met de iPhone 13 mini. Wil jij graag een kleine telefoon? Hier krijg je hem nog wel!

Apple haalt 13 mini uit de verkoop

In aanloop naar het iPhone 15-event waren er al geruchten over. Apple zou stoppen met de verkoop van de iPhone 13 mini. Dat is nu definitief. En het betekent dat er kleine iPhone met een randloos scherm en Face ID is. Zonde, vinden wij van iPhoned. Daarom blikken nog een keer terug op de 13 mini, en laten je weten waar je de telefoon nog wel krijgt.

iPhone 13 mini – de beste kleine iPhone

De iPhone 13 mini was de opvolger van de iPhone 12 mini, de eerste kleine doch moderne iPhone die Apple in jaren had gemaakt. Er was weliswaar al een tijdje de relatief kleine iPhone SE, maar die kun je op de processor na weinig modern noemen. Immers gebruikt die altijd de behuizing van een oude iPhone.

De 13 mini was daarentegen van begin af aan 100% modern. Hij had dezelfde hardware als de gewone iPhone 13, alleen dan met een 5,4-inch scherm in plaats van 6,1-inch. Dezelfde camera. Dezelfde processor. Dezelfde features. Oké, de batterij was iets kleiner, maar voor het kleinere formaat was dat een prima compromis.

Maar nu is die 13 mini dus niet meer. Bij Apple is hij helemaal verdwenen uit de Store, en ook bij webshops zal de voorraad langzaam op raken.

Hier krijg je de 13 mini nog wel

Wil jij nog een kleine telefoon? De 13 mini is ook anno 2023 – en ná de presentatie van de iPhone 15 – een goede deal. Hij heeft dezelfde chip als de iPhone 14 en doet dus qua prestaties nauwelijks onder voor zijn nieuwere broers.

Kortom, met de 13 mini zit je nog steeds aan het goede adres voor een moderne maar wel kleine telefoon. Hieronder vind je de webshops die hem nog wel op voorraad hebben.