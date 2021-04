Nieuwe renders laten zien hoe de iPhone 13 mini een smallere notch en ander camera-ontwerp kan krijgen.

iPhone 13 mini renders: deze 2 zaken vallen op

Onlangs plaatste de Indiase website MySmartPrice schematische tekeningen van de iPhone 13 online. Op basis hiervan heeft Svet Apple renders van de iPhone 13 mini gemaakt, de kleinere versie van het instapmodel.

De meest in het oog springende (mogelijke) verandering is de camera. Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 mini twee camera’s achterop die diagonaal geplaatst zijn, in plaats van horizontaal zoals op de iPhone 12.

Volgens Svet Apple kiest Apple hiervoor om alle camera-onderdelen genoeg ruimte te geven. Het gerucht gaat dat alle iPhone 13-telefoons optische beeldstabilisatie krijgen. Hierdoor zien foto’s en video’s er minder schokkerig uit, maar wordt het ‘camera-eiland’ wel groter.

Verder laten de renders een kleinere notch zien. Deze scherminkeping is nodig voor de Face ID-sensoren (gezichtsherkenning) en al jaren ongeveer even groot. Een klein detail is dat Svet Apple de selfiecamera van rechts naar links heeft verplaatst.

Laatste compacte iPhone?

De iPhone 13 mini renders verschijnen op een interessant moment. Volgens geruchten gaat Apple vanaf volgend jaar namelijk stoppen met het uitbrengen van compacte, hoogwaardige iPhones.

Vanaf 2022 zou het bedrijf telefoons in twee formaten uitbrengen: 6,1 en 6,7 inch. Dit zijn respectievelijk de schermformaten van de iPhone 12 / iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De iPhone 12 mini is met 5,4 inch een flink stuk kleiner.

Wanneer dit gerucht klopt, wordt de iPhone 13 mini de laatste kleinere uitvoering van een high-end toestel. We verwachten dat het toestel wederom een 5,4 inch-scherm krijgt. In onderstaande video bespreken we de laatste iPhone 13-geruchten met je.

