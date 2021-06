iPhone 13 mini: 5 functies om de mini een waardig afscheid te geven

Het doek lijkt te vallen voor de iPhone mini. Volgens geruchten komt er geen opvolger voor de iPhone 13 mini, die eind dit jaar uitkomt. Hopelijk geeft Apple dit toestel een goed afscheid door deze vijf functies naar de iPhone 13 mini te brengen.

Hopelijk krijgt de iPhone 13 mini deze 5 functies

De iPhone 12 mini is geen verkoopsucces. Sterker nog, het toestel wordt niet eens meer geproduceerd. Apple verkoopt de resterende voorraden en daarna is het klaar voor de kleine versie van de iPhone 12.

Volgens geruchten ziet Apple weinig brood in compacte, maar krachtige telefoons. Er zou nog een opvolger voor de iPhone 12 mini in de pijplijn zitten, maar daarna valt het doek. In dit artikel zetten we daarom onze afscheidswensen op een rijtje. Hopelijk krijgt de iPhone 13 mini deze functies.

1. Grotere batterij

Het grootste pijnpunt van de iPhone 12 mini is de batterij. Bij normaal gebruik gaat de kleine iPhone een dag mee, maar intensieve gebruikers moeten het toestel aan het eind van de middag of het begin van de avond echt even bijladen.

We hopen daarom dat de iPhone 13 mini een grotere batterij krijgt. Aangezien het toestel kleiner is dan de ‘gewone’ iPhone 13 hoeft hij geen identieke batterijcapaciteit te krijgen, maar het zou fijn als de twee toestellen iets meer naar elkaar kruipen dan bij deze generatie het geval is.

2. Vingerafdrukscanner onder het scherm

Dat Apple erover nadenkt om de vingerafdrukscanner terug te brengen naar de iPhone, weten we zeker. Sinds de iPhone 8, die in 2017 uitkwam, hebben nieuwe Apple-telefoons geen Touch ID-scanner meer, met uitzondering van de iPhone SE uit 2020.

Dit is jammer, want een vingerafdrukscanner is wat ons betreft een van de fijnste manieren om een telefoon te ontgrendelen. Je legt simpelweg je vinger op een gedeelte van het scherm om je telefoon te ontgrendelen.

We hopen dan ook dat Apple het voor elkaar krijgt om deze techniek naar de iPhone 13 (mini) te brengen. Omdat concurrerende smartphones met Android al jaren vingerafdrukscanners onder het scherm hebben, zou het Apple dit jaar toch moeten lukken?

3. Kleinere notch, vloeiend scherm

Ook qua notch loopt Apple achter. De scherminkeping, waarin onder meer de selfiecamera en de sensoren voor gezichtsontgrendeling zitten, is sinds de iPhone X (uit 2017) vrijwel onveranderd. Dit design was een paar jaar terug acceptabel, maar inmiddels valt de grote scherminkeping van de iPhone flink op – in negatieve zin.

Daarom hopen we dat de iPhone 13 mini een flink kleinere notch krijgt. Je krijgt hierdoor meer schermruimte en de inkeping stoort minder. Wederom kan Apple hiervoor afkijken bij Android-concurrenten, waar de notches afgelopen jaar flink smaller en kleiner zijn geworden.

4. Meer opslag

Haal je de goedkoopste iPhone 12 mini in huis, dan krijg je een telefoons met slechts 64GB interne opslagcapaciteit. Wie het fijn vindt om muziek vooraf te downloaden of Netflix-films graag offline beschikbaar maakt, heeft deze capaciteit zo vol.

Het zou Apple daarom sieren om het instapniveau naar 128GB te brengen. Met dubbel zoveel capaciteit kom je minder snel in de opslagproblemen en kun je comfortabeler muziek, films, games en andere media opslaan.

We hebben trouwens goede hoop dat Apple deze wens gaat inlossen. In 2020 verhoogde Apple de opslagcapaciteit van de Pro-toestellen namelijk al. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben minimaal 128GB opslag aan boord, terwijl de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max het nog met slechts 64GB moeten doen.

5. Lager prijskaartje

Tot slot hopen we dat Apple de iPhone 13 mini een lager prijskaartje meegeeft. Zijn voorganger kostte bij uitkomst 809 euro, net zoveel als de iPhone 11 in 2019 kostte. De 12 mini was hierdoor de goedkoopste iPhone 12, maar nog steeds flink aan de prijs.

Apple verantwoordde dit relatief hoge prijskaartje aan de hand van alle verbeteringen – een oled-scherm in plaats van lcd, de toevoeging van 5G en bijvoorbeeld de comeback van MagSafe.

We zijn inmiddels een jaar verder en de ontwikkelingen in de telecomindustrie gingen onverminderd hard door. 5G is nu écht gemeengoed geworden en ook de productie van oled-schermen schijnt soepeltjes te lopen. Laten we hopen dat Apple deze inkoopvoordelen in het prijskaartje doorrekent.

