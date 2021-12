iPhone 13 (Pro) levertijden: deze winkels hebben nog voorraad

Niet elke winkel heeft de iPhone 13 op voorraad en soms zijn de levertijden nog behoorlijk lang. Maar als je goed zoekt (en snel genoeg bent) zijn er toch een aantal winkels te vinden die de nieuwe iPhone nog op voorraad hebben. Wij hebben de winkels met voorraad én een goede prijs voor je opgezocht. Dan kun je toch nog binnenkort genieten van je nieuwe iPhone!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13 (Pro) levertijden: deze winkels hebben voorraad

Wanneer je een iPhone 13 wilt kopen, heb je nog steeds flinke kans dat je moet wachten. Bij sommige winkels is de nieuwe iPhone namelijk nog uitverkocht of betaal je een hoge prijs. Gelukkig zijn er winkels waar de verschillende modellen van de iPhone 13 (vrijwel) direct beschikbaar zijn mét een mooie prijs. Wij zetten de winkels met de beste iPhone 13-prijzen voor je op een rijtje!

Hier is de iPhone 13 (mini) te koop en het goedkoopst

De iPhone 13 is een verfijndere versie van de al prima presterende iPhone 12. De verbeterde camera’s en accuduur zijn mooie pluspunten. Het design is kenmerkend voor Apple en wat speelser door de nieuwe kleuren en de aangepaste camera-module. De iPhone 13 mini is net zo krachtig als de iPhone 13, maar dan compacter.

Bij deze winkels is de iPhone 13 op voorraad en het goedkoopst.

Check hieronder voor een compleet overzicht met alle iPhone 13-prijzen

Bij deze winkels is de iPhone 13 mini op voorraad en het goedkoopst.

Check hieronder voor een compleet overzicht met alle iPhone 13-prijzen

Hier is de iPhone 13 Pro (Max) nog te koop en het goedkoopst

De iPhone 13 Pro onderscheidt zich vooral qua scherm en camera van de ‘normale’ iPhone 13. Het display heeft een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor alles net wat vloeiender oogt. Ook voor fotografen is het Pro-model interessant, want hij heft een drievoudige camera en speciale functies, zoals de mogelijkheid om in ProRes-formaat video’s op te nemen. De iPhone 13 Pro Max heeft een groter scherm dan de iPhone 13 Pro en doet nog wat langer met een acculading.

Bij deze winkels is de iPhone 13 Pro op voorraad en het goedkoopst.

Check hieronder voor een compleet overzicht met alle iPhone 13 Pro-prijzen

Bij deze winkels is de iPhone 13 Pro Max op voorraad en het goedkoopst.

Check hieronder voor een compleet overzicht met alle iPhone 13 Pro Max-prijzen

Meer over de iPhone 13

Wil je meer weten over de iPhone 13 en wat de verschillen zijn? Lees dan het artikel: dit zijn alle verschillen tussen de iPhone 13, mini, Pro en Pro Max of bekijk de video hieronder!