Waarom je nu nog een iPhone 13 moet kopen (en waarom niet)

De iPhone 13 is inmiddels bijna een jaar uit. Dat betekent dat de iPhone 14 al over zo’n twee maanden in de winkels ligt. Is het dan nog verstanding om een iPhone 13 te kopen?

Nu nog een iPhone 13 kopen: de voors en tegens

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? De kans is groot dat je twijfelt: moet je nu nog een iPhone 13 kopen, of is het verstandiger om te wachten op de iPhone 14? Naar verwachting kondigt Apple de nieuwe iPhones alweer in september aan. In dit artikel lees je waarom je nu prima een iPhone 13 kunt kopen – maar ook waarom je beter nog even kunt wachten.

Voor: met de iPhone 13 haal je een fantastische smartphone in huis

Technologie gaat zo ontzettend snel dat het lastig is om de laatste ontwikkelingen bij te houden. Feit is dat jouw iPhone alweer verouderd is zodra je hem in huis haalt. Natuurlijk is dat ietwat overdreven, maar ook het nieuwste model wordt na maximaal een jaartje weer vervangen voor een nóg nieuwer toestel.

De iPhone 13-serie bestaat uit vier fantastische smartphones waarmee je nog vele jaren vooruit kunt. Voor de meeste mensen is met name het Pro-model zelfs behoorlijk overkill qua specificaties. Apps laden razendsnel, de camera presteert bovengemiddeld goed en de accu gaat langer mee dan ooit. De grote vraag is dus: in hoeverre loop je nu echt iets mis door niet op de iPhone 14 te wachten? (Spoiler alert: waarschijnlijk weinig).

Lees ook: De camera’s van de iPhone 13 vs de 13 Pro: hoe groot is het verschil?

Tegen: de iPhone 13 is over een paar maanden veel goedkoper

Als je nu een iPhone 13 koopt, betaal je waarschijnlijk een stuk meer dan over een paar maanden. Zodra er een nieuw model uitkomt, daalt de prijs van het ‘oude’ model namelijk flink. Dit gaat soms over honderden euro’s – en voor dat geld kun je een hele hoop leuke dingen doen.

Ook wordt de prijs van refurbished iPhone 13-smartphones lager naarmate de tijd verstrijkt. Als je het niet heel breed hebt loont het dus om nog even geduld te hebben.

Voor: de iPhone 14 krijgt grofweg dezelfde specificaties als de iPhone 13

Wil je geen Pro-iPhone maar een regulier model? Volgens de geruchten schelen de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro behoorlijk van elkaar, maar lijken de ‘normale’ 13 en 14 heel erg op elkaar. Zo behoudt de iPhone 14 de A15-chip van zijn voorganger en verandert er (op een paar nieuwe kleurtjes na) niks aan het ontwerp.

Lees ook: Hoe zit het nou toch met de chips in de iPhone 14-serie?

De veranderingen bevinden zich waarschijnlijk vooral op cameragebied. Ook verwachten we dat de iPhone 14 weer een exclusieve software-functie heeft. Nagenoeg ieder nieuw Apple-toestel komt met een dergelijke feature, die enkel voor het nieuwste model beschikbaar is.

Tegen: een ouder toestel betekent minder software-updates

Als je nu een iPhone 13 koopt, schaf je een toestel aan dat al bijna een jaar op de markt is. Dat betekent waarschijnlijk ook dat je een jaar minder lang updates krijgt dan de iPhone 14. Heel erg is dit overigens ook weer niet, want Apple ondersteunt zijn smartphones doorgaans vijf jaar (of zelfs nog langer). De kans dat je vijf jaar met dezelfde iPhone doet, is niet zo groot.

Ben je van plan je iPhone na een paar jaar door te verkopen? Ook dan loont het om voor het allernieuwste model te kiezen, vooral omdat een nieuwe toestel simpelweg langer meegaat.

Voor: wil je een mini-iPhone? Dan moét je wel voor de 13 kiezen

Apples mini-iPhones zijn geen groot succes. Daarom trekt de fabrikant de stekker eruit en komt de iPhone 14 enkel in een ‘normale’ 6,1 inch-versie en een Max-variant op de markt, die een 6,7 inch-scherm krijgt. Ben jij een van de weinige mensen die juist heel graag een compacte smartphone wil hebben? Dan is de iPhone 13 mini je enige keuze.

Omgekeerd geldt overigens ook een tegen-argument. Wil je een groot scherm maar geen Pro-iPhone, omdat je deze te duur vindt? Dan is de iPhone 14 je enige keuze.

Wil je onze reviews van de iPhone 13-toestellen nog even rustig doorlezen? Dat kan hieronder:

→ iPhone 13 review: subtiele verbeteringen, met nog steeds één ergernis

→ iPhone 13 mini review: mini maar niet minder

→ iPhone 13 Pro review: de juiste keus voor verwende fotografen

→ iPhone 13 Pro Max review: fenomenale accuduur steelt de show

