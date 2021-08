In welke kleuren komt de iPhone 13? Dit zijn onze verwachtingen

Wil je opvallen en ga je voor roze, of kies je toch liever het zakelijke matzwart? In dit artikel delen we onze verwachtingen voor de kleuren van de iPhone 13.

Krijgt de iPhone 13 deze kleuren?

Over een paar weken kondigt Apple de opvolgers van de iPhone 12 aan. Zoals dat ieder jaar gaat draait de geruchtenmolen in aanloop naar de onthullingen overuren. Uiteraard is het fijn dat de nieuwe iPhones waarschijnlijk flink betere camera’s en hardware krijgen, maar het oog wil ook wat.

Kleur is immers heel belangrijk. Sterker nog, je ziet als het eerste het jasje van een toestel. Bovendien moet je er nog heel vaak naar kijken, dus het uiterlijk van een telefoon valt niet te onderschatten. Dit verwachten we van de iPhone 13-kleuren.

Matzwart voor iPhone 13 Pro (Max)

Kleurrijk jaar voor iPhone 13 (mini)

Kijk je naar de geschiedenis van de iPhone, dan herhaalt Apple eigenlijk altijd hetzelfde trucje. De instapmodellen zijn heel kleurrijk en komen in allerlei frisse kleuren, terwijl de Pro-versies een stuk zakelijker ogen.

De iPhone 12 kwam bijvoorbeeld in zes kleuren: blauw, groen, paars, rood, wit en zwart. De iPhone 11 had ook zes varianten en zijn voorganger, de iPhone XR uit 2018, kon je zelfs in zeven smaakjes op de kop tikken.

Het is dus veilig om aan te nemen dat de iPhone 13 heel kleurrijk wordt. De grote vraag is: welke kleuren? Omdat alle voorafgaande instap-iPhones in het zwart, wit en rood verkrijgbaar waren, staan deze opties zo goed als vast.

Komt de iPhone 13 in het roze?

Dan hebben we nog drie kleuren om in te vullen. Omdat de paarse iPhone 12 met veel bombarie werd aangekondigd, maakt deze kleur misschien ook wel dit keer zijn opwachting. Er vanuitgaande dat er tenminste één nieuwe uitvoering bij komt, wordt dus blauw of groen achterwege gelaten.

Het geruchtencircuit is het nog niet eens over welke kleur erbij komt. Mogelijke kanshebbers zijn een Pink (roze) iPhone 13, zoals hierboven afgebeeld. Ook horen we berichten dat de nieuwe iPhone in Coral komt, een oranje-achtige kleur die we kennen van de iPhone XR.

Kleuren van de iPhone 13 Pro (Max)

De iPhone 12 Pro (Max) is in vier kleuren verkrijgbaar: grafiet, zilver, goud en oceaanblauw. We zijn er behoorlijk zeker van dat de middelste twee opties blijven, want deze opties komen al sinds de iPhone XS (Max) uit 2018 jaarlijks terug.

Of dit ook voor oceaanblauw en grafiet geldt, is nog maar de vraag. Volgens de doorgaans betrouwbare telecominsider Max Weinbach is de iPhone 13 Pro (Max) namelijk in ieder geval in matzwart verkrijgbaar. Dit zou een aangepaste versie van spacegrijs zijn, een van Apples meest iconische iPhone-kleuren.

iPhone 13 Pro (Max) in Sunset Orange

Het laatste plekje wordt misschien wel ingenomen door een geheel nieuw jasje: Sunset Gold. Deze bronsachtige kleur is getipt door Naver, een anonieme bron die er kennelijk warme contacten binnen de telecomwereld op nahoudt.

Deze Naver beweert overigens ook dat de beste iPhones van 2021 in het matzwart verkrijgbaar worden, net als Weinbach. Verder claimt de anonieme bron dat de iPhone 13 Pro (Max) in het rosé goud komt, maar dit gerucht wordt dan weer ontkend door andere insiders.

Samenvattend worden dit misschien wel de kleuren van de iPhone 13 en 13 Pro:

Toestel Kleuren iPhone 13 (mini) Zwart, wit, rood, blauw, paars, roze/oranje iPhone 13 Pro (Max) Zilver, goud, matzwart, brons

Op naar de presentatie

Binnenkort komt er een einde aan alle geruchten en weten we zeker welke kleuropties de iPhone 13 krijgt. Het lijkt erop dat Apple de nieuwe toestellen in september gaat presenteren. Omcirckel 14 september maar alvast voorzichtig in je agenda, want mogelijk vindt de jaarlijkse keynote dan plaats.

