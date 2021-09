‘iPhone 13 komt in drie nieuwe kleuren, waaronder roze’

De iPhone 13 moet nog aangekondigd worden, maar is nu al te koop bij een buitenlandse winkel. Het toestel zou in zes kleuren verschijnen, waaronder drie nieuwe uitvoeringen.

Gerucht: Deze kleuren krijgt de iPhone 13

Met nog een paar dagen tot de officiële onthulling te gaan, begint het net rondom de iPhone 13 zich te sluiten. Dankzij alle geruchten van afgelopen maanden hebben we een ontzettend compleet beeld van het nieuwe toestel. Ook de laatste details zijn nu misschien ingevuld.

De Oekraïnse webshop KTC heeft de iPhone 13 alvast online gezet. Klanten kunnen het toestel alvast vooruitbestellen. Extra opvallend zijn de vermeende kleuren van de iPhone 13. KTC verkoopt het toestel in zes uitvoeringen: blauw, paars, rood, zwart, wit en roze.

Indien deze informatie klopt, wordt de groene kleur van de iPhone 12 (mini) ingeruild voor roze. Afgelopen maanden komt deze kleur in meerdere geruchten over de iPhone 13 voorbij, dus mogelijk klopt de roddel.

‘In deze kleuren komt de iPhone 13 Pro (Max)’

Kijken we naar de iPhone 13 Pro, de duurdere en hoogwaardigere versie van het instapmodel, dan verwachten we vier kleuren. KTC verkoopt het toestel namelijk in goud, zwart, zilver en brons. Dit betekent dat twee kleuren van de iPhone 12 Pro (Max) geen opvolger krijgen: grafiet en oceaanblauw.

In de webshop van KTC kunnen klanten ook de hoeveelheid opslag bepalen. Volgens de Oekraïnse retailer beginnen de iPhone 13 en iPhone 13 mini bij 64GB. Heb je meer opslag nodig, dan moet je voor de versie met 128GB gaan.

Opvallend genoeg claimt KTC dat je de iPhone 13 niet met 256GB opslag kunt kopen, in tegenstelling tot de huidige iPhone. Volgens de Oekraïnse retailer gaat de iPhone 13 Pro (Max) in drie configuraties over de toonbank: 128, 256 of 512GB.

Op naar dinsdag

Aankomende dinsdag weten we of de informatie van KTC klopt. Om 19:00 uur Nederlandse tijd vindt hét Apple-evenement van het jaar plaats. Tijdens een livestream laat het bedrijf haar zien welke nieuwe producten eraan komen.

