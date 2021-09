iPhone 13 kleuren en modellen: alle nieuwe iPhones in beeld

Tijdens het iPhone 13-event kregen we in rap tempo de vier nieuwe iPhones van 2021 te zien. Ging het allemaal te snel? We zetten in dit artikel de verschillende toestellen en kleuren op een rijtje.

iPhone 13 kleuren en modellen: dit zijn de opties

Tijdens het grote Apple-event van 14 september werden – net als vorig jaar – vier nieuwe iPhones uit de doeken gedaan. De smartphones komen in verschillende kleurtjes en opslagcapaciteiten. Daarom zetten we voor het overzicht alles op een rijtje.

iPhone 13 kleuren op een rijtje

Zoals verwacht is de iPhone 13 het instapmodel voor 2021. De smartphone is niet alleen stukken sneller dan zijn voorganger, maar heeft ook flink verbeterde camera’s en een accu die langer meegaat. Het design en formaat is niet gewijzigd: de iPhone 13 heeft opnieuw een 6,1 inch-scherm met smalle ‘bezels’ en een behuizing met hoekige randen.

Verkrijgbaar in vijf kleuren: roze, blauw, zwart, sterrenlicht en rood

Pre-order begint op 17 september

Release op 24 september

Opslagopties en prijzen:

128GB: 909 euro

256GB: 1029 euro

512GB: 1259 euro

iPhone 13 mini

De iPhone 13 mini is door zijn 5,4 inch-display een stuk compacter en daardoor ideaal als je niet van grote smartphones houdt. Verder lijkt de nieuwe mini veel op de normale iPhone 13: hij heeft dezelfde razendsnelle processor, camera’s die mooiere foto’s maken en een goed scherm. Ook fijn: Apple heeft de accuduur flink verbeterd. Dit was juist een groot minpunt van de iPhone 12 mini van vorig jaar.

Verkrijgbaar in vijf kleuren: roze, blauw, zwart, sterrenlicht en rood

Pre-order begint op 17 september

Release op 24 september

Opslagopties en prijzen:

128GB: 809 euro

256GB: 929 euro

512GB: 1159 euro

iPhone 13 Pro

Bij de iPhone 13 Pro zien we ook grote verbeteringen. Zo heeft de telefoon een ProMotion-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien beelden en animaties er super vloeiend uit, en voelt de iPhone 13 Pro ook sneller aan. Daarnaast beschikt de nieuwe Pro-iPhone over compleet vernieuwde camera’s, met bijvoorbeeld een betere ultragroothoeklens en zoomcamera. De kleuren en opslagcapaciteiten zetten we hieronder op een rijtje.

Verkrijgbaar in vier kleuren: Sierra Blue, zilver, goud en grafiet

Pre-order begint op 17 september

Release op 24 september

Opslagopties en prijzen:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

1TB: 1739 euro

iPhone 13 Pro Max

De grootste én meest geavanceerde iPhone van 2021 is de iPhone 13 Pro Max. Door het grote scherm is het toestel ideaal om op te gamen en kun je genieten van foto’s en video’s. Verder biedt de iPhone 13 Pro Max alles wat de normale Pro ook heeft: een sneller scherm, nieuwe camera’s en de snelste hardware van dit moment.

Verkrijgbaar in vier kleuren: Sierra Blue, zilver, goud en grafiet

Pre-order begint op 17 september

Release op 24 september

Opslagopties en prijzen:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

1TB: 1839 euro

