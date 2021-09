iPhone 13 (mini), 13 Pro (Max) en iPad mini 2021 nu officieel te koop in Nederland

Het is een belangrijke dag in Apple-land, want de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn nu officieel in Nederland verkrijgbaar! In dit artikel praten we je bij over de start van de verkoop.

iPhone 13 in Nederland: nu officieel te koop

Eindelijk is het moment daar: de verkoop van de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max is gestart in Nederland. De nieuwe toestellen zijn vanaf vandaag officieel in ons land verkrijgbaar en kun je nu vinden in de winkels.

Heb jij een iPhone 13 (mini) of iPhone 13 Pro (Max) besteld en krijg je ‘m vandaag (of de komende dagen) in huis? Dan wenst de redactie van iPhoned je natuurlijk heel veel plezier met je nieuwe smartphone! We horen graag wat je bevindingen zijn.

Ben je nog aan het twijfelen en heb je geen pre-order geplaatst? Hieronder zetten we nog een keer de webshops en providers op een rijtje waar je terecht kan voor de nieuwe iPhone 13-toestellen.

iPhone 13 los bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Bol.com

Bestel bij Amac

iPhone 13 met abonnement bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij GSMweb

Bestel bij KPN

Bestel bij T-Mobile

Bestel bij Tele2

Bestel bij Vodafone

iPhone 13 mini los bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Bol.com

Bestel bij Amac

iPhone 13 mini met abonnement bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij GSMweb

Bestel bij KPN

Bestel bij T-Mobile

Bestel bij Tele2

Bestel bij Vodafone

iPhone 13 Pro los bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Bol.com

Bestel bij Amac

iPhone 13 Pro met abonnement bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij GSMweb

Bestel bij KPN

Bestel bij T-Mobile

Bestel bij Tele2

Bestel bij Vodafone

iPhone 13 Pro Max los bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij MediaMarkt

Bestel bij Coolblue

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij Bol.com

Bestel bij Amac

iPhone 13 Pro Max met abonnement bestellen

Bestel bij Belsimpel

Bestel bij Mobiel.nl

Bestel bij GSMweb

Bestel bij KPN

Bestel bij T-Mobile

Bestel bij Tele2

Bestel bij Vodafone

iPad mini 2021 en iPad 2021 ook te koop

Niet alleen de nieuwe iPhones zijn vanaf vandaag in Nederland verkrijgbaar, maar ook de verbeterde iPad mini en instap-iPad zijn te koop. De iPad (2021), zoals de goedkoopste tablet van Apple simpelweg heet, heeft een snellere chip en betere frontcamera.

De iPad mini (2021) is volledig op de schop gegaan en heeft een nieuw design en groter scherm. De randen rondom het display zijn bovendien een stuk dunner, maar Face ID ontbreekt nog steeds. De Touch ID-vingerafdrukscanner zit daarentegen in de aan/uit-knop verwerkt.

Meer over de iPhone 13

Op iPhoned gaan we de komende dagen natuurlijk uitgebreid aan de slag met alle nieuwe iPhones. Houd de website daarom in de gaten voor onze reviews. Je kan ons ook volgen via de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of de iPhoned-app.

Tot die tijd praten we je bij in de video hieronder, waarin we alle nieuwe Apple-producten bekijken.