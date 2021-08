‘iPhone 13 komt uit in derde week van september’

Wanneer komt de nieuwe iPhone uit? Volgens een nieuw gerucht hoeven we niet lang meer te wachten. De iPhone 13 zou in de derde week van september verschijnen.

Gerucht: iPhone 13 komt in derde week van september

Dat claimt Daniel Ives. Ives is analist bij Wedbush, een consultancybedrijf voor de telecomindustrie. Hij houdt er nauwe contacten binnen de productieketen op na. Die bronnen zeggen hem dat de iPhone van 2021 in de derde week van september uitkomt, die van 13 tot en met 17 september loopt.

Ives denkt dat de presentatie op 14 september plaatsvindt. Omdat de pre-order van nieuwe iPhones altijd op de vrijdag na onthullingen begint, denken we dat de pre-order van de iPhone 13 op 17 september van start gaat. Dit valt of staat natuurlijk met of de claim van Ives ook daadwerkelijk klopt.

Verder deelt de analist ook enkele specificaties. Ives claimt dat alle iPhone 13-telefoons een LiDAR-sensor krijgen. Momenteel hebben alleen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zo’n dieptesensor. De iPhone 12 en iPhone 12 mini moeten het zonder LiDAR doen.

Tot slot denkt Ives dat de maximale opslagcapaciteit van de iPhone 13 Pro (Max) wordt opgehoogd naar 1TB. Dit is met name goed nieuws voor veeleisende gebruikers, want de iPhone 12 Pro (Max) gaat niet verder dan 512GB opslag.

Wanneer komt de iPhone 13?

Totdat Apple met een officiële datum komt, blijft het speculeren naar de release van de iPhone 13. Het lijkt er in ieder geval op dat het toestel ‘gewoon’ in september wordt onthuld, zoals in alle jaren voor 2020 het geval was. Het iPhone 13-event zou onder meer op 7, 14 of 21 september kunnen plaatsvinden.

