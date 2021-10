De beste hoesjes voor je iPhone 13: van klassiek tot super stevig

Heb je een nieuwe iPhone 13 weten te bemachtigen? Tof! Om je nieuwste aanwinst te beschermen, heb je natuurlijk een hoesje nodig. iPhoned heeft vier hoesjes voor je iPhone 13 bij elkaar gezocht: van klassiek tot super stevig.

De beste hoesjes voor iPhone 13: van klassiek tot stevig

De iPhone 13 is nog maar net uit, maar je hebt nu al een enorme keuze aan verschillende soorten hoesjes. Wil je er eentje die superdun is? Of ga je liever voor een iPhone 13 Pro Max-hoesje dat tegen een stootje kan? We hebben er een aantal voor je bij elkaar gezet!

De cases die we hebben gekozen zijn allemaal voor de iPhone 13. Houd er wel rekening meer dat sommige kleuren alleen beschikbaar zijn voor een specifiek iPhone 13-model en dat de prijs kan variëren.

De klassieker: silliconenhoesje met MagSafe

Dit siliconenhoesje met MagSafe van Apple (55 euro) heeft een goede grip aan de buitenkant. Aan de binnenkant is hij afgewerkt met microvezel. Het is niet van buiten te zien, maar het silliconenhoesje heeft ingebouwde magneten die perfect op de MagSafe van de iPhone 13 passen. Zo kan je de iPhone ook in je hoesje nog prima draadloos opladen. De hoesjes zijn er in verschillende kleuren, van okergeel tot ijsblauw.

De ultrastevige: Otterbox Defender Series

Ben je iemand die de telefoon regelmatig uit je handen laat glippen? Of wil je zeker weten dat je iPhone 13 zo beschermd mogelijk is? Pak er dan een Otterbox Defender Series (50 euro) bij. Deze zeer stevige hoes voor je iPhone zorgt ervoor dat je telefoon altijd zo veilig mogelijk is.

Dit flinke hoesje is opgewassen tegen serieuze valpartijen, vuil, krassen en stoten. Daarnaast is de inbegrepen houder te gebruiken als een riemklem of als handsfree standaard. Handig!

De superdunne: ESR Project Zero iPhone 13 hoesje

Vind je hoesjes voor je iPhone 13 onzin? Of als het moet, dan wil je er zo min mogelijk van zien. Dan is het superdun iPhone 13-hoesje van ESR (14 euro) je op het lijf geschreven. Deze doorzichtige hoesjes zijn namelijk heel dun.

Het doorzichtige hoesje is slechts 1,1 mm dik. Het transparante hoesje is gemaakt van een zachter materiaal, en dat is iets beter voor de schokabsorptie. Met dit hoesje wordt je iPhone niet te ‘bulky‘ en je blijft het Apple-design goed zien.

De stijlvolle: Mujjo leather wallet

Ga je voor stijl? Dan heeft Mujjo zeker een interessant hoesje voor je! Deze Full Leather Wallet Case voor iPhone 13 (50 euro) is gemaakt van natuurlijk leer, wat na verloop van tijd z’n eigen look vormt naar gelang je gebruik.

De stevige case zorgt voor de nodige bescherming en de microfiber-afwerking aan de binnenkant voorkomt krassen op je toestel. Achterop deze Mujjo Leather Wallet kan je ook nog een aantal pasjes kwijt.

iPhone 13: meer weten

Wil je meer weten over de iPhone 13? Lees dan onze review van de iPhone 13 of de bespreking van de iPhone 13 Pro Max eens door! Of ben je nog niet zeker welke iPhone 13 je wil hebben? Pak dan ons artikel met alle verschillen tussen de iPhone13-modellen er even bij. Kom je er vast wel uit!

