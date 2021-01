Een doorgaans betrouwbare Apple-journalist claimt dat de opvolger van de iPhone 12 niet door het leven gaat als iPhone 13, maar iPhone 12S. Het bedrijf zou het cijfer willen overslaan omdat het in veel landen negatieve associaties oproept.

‘iPhone 13 heet iPhone 12S’

De beweringen zijn gedaan door Jon Prosser in zijn YouTube-show Front Page Tech. Prosser voorspelde in het verleden de releasedatum van de vernieuwde iPhone SE en staat bekend als betrouwbare bron. De YouTuber deelt in de laatste aflevering van zijn show meerdere geruchten over de aankomende Apple-telefoon.

Ten eerste beweert Prosser dat er nooit een iPhone 13 uitkomt. In plaats daarvan zou Apple de opvolger van de iPhone 12 als iPhone 12S in de markt gaan zetten. In grote delen van de wereld is 13 een ongeluksgetal, en die associatie zou Apple niet willen oproepen.

Ook denkt de YouTuber dat dé iPhone van 2021 een kleinere notch krijgt. Deze inkeping geeft plaats aan de selfiecamera en scanner voor Face ID-gezichtsontgrendeling en is al enkele jaren ongeveer dezelfde grootte. Prosser gaat niet in op waarom de iPhone 12S een kleinere notch zou krijgen.

Vloeiend beeld voor iPhone 12S

Daarnaast geeft de techjournalist aan dat de opvolger van de iPhone 12 een scherm met 120Hz-ververssnelheid krijgt. Dit betekent dat het beeld 120 keer per seconde van beeld ververst. Indien dit gerucht waar is, wordt de ververssnelheid van de iPhone verdubbeld. De huidige iPhone 12 (mini) en iPhone 12 Pro (Max) hebben namelijk een 60Hz-ververssnelheid.

Tot slot claimt Prosser dat de iPhone 12S Touch ID onder het scherm krijgt. Je gebruikt de vingerafdrukscanner in die situatie door je vinger op een bepaalde plek op het scherm te leggen. Bij een juiste match ontgrendelt het scherm. Geheel ondenkbaar is deze claim niet, want Android-smartphones hebben al langer vingerafdrukscanners onder het scherm.

Meer over de nieuwe iPhone

Langzaam maar zeker begint de geruchtenmolen rondom de nieuwe iPhone op gang te komen. Eerder deelde de gerenommeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo al dat de Pro-modellen een betere ultragroothoeklens krijgen. Vermoedelijk presenteert Apple de nieuwe telefoonreeks in september.

