iPhone 13 hardware: wat zit er onder de motorkap van de nieuwe iPhone?

De iPhone 13 komt er nu echt bijna aan. In de aankomende periode blikken we vooruit op het toestel en dit keer nemen we een kijkje onder de motorkop. Welke hardware krijgt de iPhone 13?

Welke hardware krijgt de iPhone 13?

Nog maar een paar weken te gaan en dan kondigt Apple de opvolger van de iPhone 12 aan. Zoals gebruikelijk houdt het bedrijf de kaken stijf op elkaar, maar gelukkig draait het geruchtencircuit overuren. We zijn daarom prima in staat om alvast wat verwachtingen te delen.

Een disclaimer wel op z’n plaats: de informatie is niet bevestigd, maar op geruchten gebaseerd. Dat gezegd hebbende: tijd om vooruit te blikken op de hardware van de iPhone 13.

1. Nieuwe processor voor iPhone 13-familie

We verwachten dat Apple directe opvolgers voor de iPhone 12-toestellen aankondigt en dus vier nieuwe smartphones uitbrengt. Deze krijgen hoogstwaarschijnlijk allemaal dezelfde processor, net als nu het geval is.

Omdat Apple altijd een logische opbouw aanhoudt in de nummering van deze chips, is het niet meer dan logisch dat de iPhone 13 een A15-chip krijgt. Zijn voorganger, de iPhone 12 uit 2020, draait op een A14 en de iPhone 11 uit 2019 wordt aangestuurd door de A13-processor.

Natuurlijk is de A15-chip sneller dan zijn voorganger. Hoeveel snelheidswinst er wordt geboekt, is nog onzeker. Zeker is in ieder geval dat Apple de chip zelf maakt en inzet op energiezuinigheid. Iedere nieuwe processor is weer iets zuiniger dan zijn voorganger, wat goed nieuws is voor de accuduur. Je doet immers langer met je toestel voordat ‘ie weer aan de oplader moet.

2. ‘iPhone 13 Pro krijgt meer opslag’

Kijken we naar de overige specificaties, dan lijkt vooral de iPhone 13 Pro (Max) stappen te gaan zetten. Volgens geruchten kun je de beste Apple-smartphone van 2021 uitbreiden van 512GB naar maximaal 1TB capaciteit. Dit is vooral goed nieuws voor fotografen, videomakers en andere mensen die veel met zware bestanden in de weer zijn.

Ook wanneer je niet zoveel opslag nodig hebt is dit goed nieuws. Meestal kiest Apple er voor om bij een uitbreiding ook de instapcapaciteit uit te breiden. Dat betekent dat de iPhone 13 minimaal met 128 of 256GB opslag komt, in plaats van 64GB zoals bij de iPhone 12.

3. Werkgeheugen blijft hetzelfde

Rest ons nog één onderdeel van de verwachte iPhone 13-hardware: de hoeveelheid werkgeheugen (RAM). RAM kun je het best zien als het kortetermijngeheugen van een iPhone. Dit onderdeel zorgt er bijvoorbeeld voor dat je recent geopende apps op de achtergrond actief blijven, zodat je gewoon kunt verdergaan waar je was gebleven.

Omdat er nog geen concrete geruchten over het werkgeheugen van de iPhone 13 naar buiten zijn gekomen, gaan we er vanuit dat hier weinig verandert. De iPhone 12 komt met 4GB RAM, dus mogelijk is dit bij zijn opvolger ook het geval. Kijken we naar de iPhone 13 Pro (Max), dan gokken we vanwege dezelfde reden op 6GB werkgeheugen.

iPhone 13 Pro winnen?

Volgens de laatste geruchten worden de nieuwe iPhones van 2021 in de derde week van september gepresenteerd. Bij iPhoned zijn we daarom druk bezig met het nieuws volgen en vooruitblikken.

