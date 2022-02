Verrassing: een iPhone 13 is goedkoper mét abonnement

Je verwacht misschien dat je goedkoper uit bent als je een iPhone los koopt, maar het tegendeel is waar. Een iPhone in combinatie met een abonnement blijkt in onze berekeningen juist goedkoper.

Is een iPhone goedkoper met abonnement?

Jarenlang verdienden providers veel geld met het financieren van smartphones in combinatie met een abonnement. Je betaalde meer voor je telefoon in een abonnement dan wanneer je het toestel los kocht.

Na een stevige tik op de vingers van de Europese Unie mocht dat niet meer, en werden er zelfs dikke boetes uitgedeeld. Wat niet veel mensen weten is dat een telefoon in combinatie met een abonnement tegenwoordig juist goedkoper is.

Conclusie

We zetten hieronder wat berekeningen onder elkaar, maar mocht je geen tijd of zin hebben in een lange berekening, dan volgt hier de spoiler:

In al onze berekeningen komen we tot de conclusie dat de iPhone 13 goedkoper is met abonnement dan als los toestel (bij Apple). Is daarmee de kous af? Nee, want er is meer goed nieuws: de providers zijn tegenwoordig (aangemoedigd door wetgeving) super transparant. In onze berekeningen bleek dat de toestelprijs steeds exact gelijk bleef, ongeacht het abonnement of de looptijd. We zagen wel dat de kortingen tussen de providers op de iPhone 13 wat uit elkaar liepen, het loont dus om even goed te kijken voor je kiest. Lees hieronder meer over de exacte bedragen en berekeningen, en zie zelf dat een toestel met abonnement goedkoper is.

iPhone 13 met abonnement ruim 140 euro goedkoper bij T-Mobile

We nemen in dit artikel de iPhone 13 als voorbeeld. Bij Apple betaal je voor een los toestel met 128 GB geheugen 909 euro. De 256 GB-versie kost 1029 euro en voor de 512 GB-versie betaal je bij Apple 1259 euro. Vervolgens gaan we naar de website van provider T-Mobile en kiezen we voor het eerste het beste abonnement dat we tegenkomen (24 maanden looptijd, 8 GB aan databundel en 120 belminuten). Voor het abonnement betaal je 16,50 euro per maand. Voor de telefoon betaal je 32 euro per maand.

Dit betekent dat je voor het toestel in 24 maanden tijd 768 euro betaalt. En ja hoor, dat is 141 euro minder dan bij Apple. We kijken nog even verder naar de 256 GB-versie en de 512 GB-versie. Ook voor de middenmotor betaal je bij T-Mobile 141 euro minder. Bij de topper loopt je voordeel zelfs op tot 164 euro.

Ga je voor een abonnement, en wil je weten waar je het voordeligst uit bent? Bekijk de prijsvergelijker:

Betaal ik dan te veel voor mijn abonnement?

Alles goed en wel, maar je kunt je afvragen of je stiekem niet een beetje voor de telefoon in de 16,50 euro abonnementskosten betaalt. Dat zou niet mogelijk moeten zijn, want de Europese Unie heeft dit wettelijk verboden: een provider mag een korting op een toestel niet terugverdienen door meer voor het abonnement te vragen.

We checken het op de website van T-Mobile. Onder het kopje Sim Only wordt daar een abonnement met 8 GB databundel en 120 belminuten aangeboden voor … 16,50 euro. Precies het bedrag dat we ook voor het abonnement betalen mét iPhone.

Wat betaal ik voor de iPhone 13 bij KPN en Vodafone?

Nu zijn we natuurlijk ook benieuwd hoe dit bij andere providers zit. Bij KPN kiezen we voor een abonnement van opnieuw 24 maanden. Hierbij zitten een databundel van 10 GB en 150 belminuten. We zien dat het aanpassen van de bundel en de belminuten niets doet met de toestelprijs. Die is bij KPN 19 euro per maand. De Nederlandse provider vraagt echter wel 336 euro bijbetaling vooraf. Dat brengt het totaal voor het toestel op 720 euro. Nog eens 48 euro goedkoper dan bij T-Mobile, en 189 euro goedkoper dan een los toestel bij Apple.

Tot slot proberen we die andere grote jongen: Vodafone. Met een abonnement van 12,5 GB en onbeperkt bellen komen we op een toestelprijs van 744 euro na twee jaar (29 euro per maand + 48 euro bijbetaling). Bij Vodafone is de iPhone 13 dus ook goedkoper: 165 euro.

Aanbieder Prijs iPhone 13 Apple € 909 T-Mobile € 768 (€ 141 goedkoper) KPN € 720 (€ 189 goedkoper) Vodafone € 744 (€ 165 goedkoper)

iPhone 13 ook goedkoper met abonnement van 12 maanden?

We gingen bij de berekeningen uit van abonnementen met een looptijd van 24 maanden (twee jaar), maar hoe zit het wanneer we kiezen voor een looptijd van een jaar?

Hier krijgen we bij alle providers hetzelfde transparante beeld. Bij zowel T-Mobile, KPN als Vodafone blijft het maandbedrag voor het afbetalen van het toestel gelijk. De twaalf maanden dat er minder geïncasseerd wordt, worden gecompenseerd door middel van het eenmalige bedrag dat voor het toestel bij het afsluiten wordt afgerekend. De uitkomsten zijn voor 12 maanden exact gelijk aan 24 maanden. Inderdaad: verrassend transparant.

Ook opvallend: de kosten van het abonnement worden bij alledrie met een euro verhoogd wanneer je kiest voor een looptijd van een jaar.

Voorkom een BKR-registratie

Let wel op, je abonnement met toestel wordt geregistreerd bij het BKR wanneer de financiering van het toestel hoger is dan 250 euro. Zo’n BKR-registratie kan vervolgens problemen opleveren wanneer je een lening wilt afsluiten. Een hypotheek valt daar ook onder. Je kunt aan deze registratie ontkomen door het toestel in één keer af te betalen (of het financieringsbedrag in ieder geval onder de 250 euro te houden).

Onze prijsvergelijker heeft een handige filter optie waarmee je alleen het aanbod te zien krijgt met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Daarmee voorkom je een BKR-registratie

Alledrie de onderzochte providers geven als mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel euro je per maand wil betalen voor je toestel. Je kunt hier heel eenvoudig aangeven dat je de totale toestelprijs in een keer wil betalen bij het afsluiten van je contract. De registratie bij het BKR komt dan te vervallen.

Disclaimer

De genoemde prijzen in dit artikel zijn prijzen van februari 2022 en deze kunnen in de loop der tijd veranderen. Dit verandert echter niets aan de conclusie dat je een mooie korting op je nieuwe toestel kunt krijgen door dit samen met een abonnement aan te schaffen, iets wat veel mensen niet weten. Wat ons betreft ben je gek wanneer je nog een los toestel koopt!