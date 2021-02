De nieuwe iPhone laat nog even op zich wachten, maar de eerste iPhone 13-geruchten stapelen zich al op. We zetten de acht belangrijkste voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 geruchten: dit zijn de belangrijkste

Ook in 2021 regent het weer geruchten over de nieuwste iPhones, maanden voordat ze officieel worden onthuld. iPhoned heeft ze allemaal bekeken en de acht meest betrouwbare en opvallendste op een rijtje gezet.

1. De terugkeer van Touch ID

De terugkeer van Touch ID lijkt de grote vernieuwing van de iPhone 13 te worden. Apple zou een vingerafdrukscanner in het scherm willen verwerken, zodat je identiteit gecontroleerd wordt als je het topje van je vinger op het display legt.

Ook Face ID zou aanwezig zijn in de iPhone 13, zodat je afhankelijk van het moment de beste ontgrendelmanier kunt kiezen. Of Touch ID in alle vier de iPhones verwerkt zit, of enkel is weggelegd voor de duurdere Pro-versies, is nog niet duidelijk.

2. Camera: verbeterde lenzen, vooral in het donker

Ieder jaar zet Apple stappen om de camerakwaliteit te verbeteren. Aan het aantal lenzen zal dit jaar niet gesleuteld worden, maar de kwaliteit van deze lenzen lijkt er wel op vooruit te gaan. Zo zouden alle vier de modellen nieuwe optische beeldstabilisatie krijgen, wat de kwaliteit van video’s verbetert en voor minder bewogen foto’s zorgt.

Ook de ultragroothoeklens moet erop vooruitgaan, waarbij er in het bijzonder verbeteringen zijn doorgevoerd om foto’s in het donker te verbeteren. De Nachtmodus poetst foto’s bij weinig licht al op, maar dit zou een nieuwe stap moeten zijn om dit niveau nog verder op te krikken.

3. Scherm: eindelijk ProMotion?

Het schermformaat zal in 2021 hoogstwaarschijnlijk hetzelfde blijven als vorig jaar. Ook zal Apple wederom gebruik maken van oled-panelen, waarschijnlijk geproduceerd door Samsung.

Wat er mogelijk wel gaat veranderen, is de ververssnelheid van deze displays. De iPhone zou overstappen op een 120Hz-display, een scherm dat het beeld iedere seconde 120 keer ververst. Deze verdubbeling zorgt ervoor dat animaties er veel vloeiender uitzien, omdat de iPhone twee keer zoveel frames per seconde heeft om animaties te laten zien.

Vorig jaar gingen er ook al geruchten over de komst van dit ‘ProMotion-scherm’ naar de iPhone, maar dit zou op het laatste moment geannuleerd zijn. Het lijkt er nu op dat de techniek in 2021 wel klaar is, al klinkt dit vooral als een ‘Pro-functie’ om de duurdere iPhone 13 Pro en Pro Max aantrekkelijk te maken.

4. Opslag: de eerste iPhone met 1 terabyte

Apple zou dit jaar de eerste iPhone uit willen brengen met 1 terabyte aan opslagruimte. Dat is geen overbodige luxe nu apps steeds groter worden en ook foto’s en video’s steeds meer vragen van het interne geheugen van je iPhone.

Daarom zou er een extra optie bijkomen van 1 terabyte, waar je uiteraard ook wat extra voor zult moeten betalen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat Apple alle iPhones standaard met meer opslag uitrust. Dat zou handig zijn, want anno 2021 wordt het steeds lastiger om met 64GB uit de voeten te kunnen.

5. Wifi: ondersteuning voor wifi 6e

Volgens verschillende analisten krijgen de iPhone 13-modellen ondersteuning voor wifi 6e. Dat is de nieuwste versie van wifi die de maximale snelheid weer iets verder verhoogt. Een stuk belangrijker is de uitbreiding van de netwerkcapaciteit. Daardoor ontstaat er meer ruimte om met meer apparaten tegelijk verbonden te zijn.

Nu steeds meer apparaten in ons huis slim worden en een verbinding met je iPhone willen maken, kan die extra ademruimte goed van pas komen. Wil je meer weten over wifi 6e? Check dan ons uitlegartikel.

Lees ook: Sneller en stabieler internet voor al je slimme apparaten: de voordelen van wifi 6e

6. Notch en design

De iPhone 12 introduceerde een nieuw ontwerp, dus ga er maar niet vanuit dat de iPhone 13 dit jaar het wiel opnieuw uitvindt. De nieuwe iPhones zullen er hoogstens een nieuw kleurtje bij krijgen om uit te kiezen.

Wat er mogelijk wel verandert, is het formaat van de notch. De uitsnede in het scherm is sinds de iPhone X in 2017 niet veranderd, maar Apple zou een manier hebben gevonden om de benodigde onderdelen compacter te verpakken. Daardoor is er een minder grote notch in het scherm nodig.

7. Vier modellen

Het lijkt er sterk op dat Apple dit jaar vier versies van de iPhone 13 uitbrengt. Een kleinere en goedkopere iPhone 13 mini, de reguliere iPhone 13, duurdere iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro met het grootste scherm.

Wat voor prijskaartje Apple aan de toestellen hangt is nog onduidelijk. Zodra we hier meer over weten lees je het uiteraard op iPhoned.

8. Vanaf september 2021 verkrijgbaar

Vorig jaar had Apple last van de pandemie, waardoor de productie van de iPhone 12 de nodige vertraging opliep. Daarom verschenen de vier modellen een stuk later dan we gewend zijn. Dit jaar heeft Apple zijn productieproces dusdanig aangepast dat alle vier de iPhone 13-modellen op de planning staan voor een onthulling en lancering in september.

Wil je op de hoogte blijven van alle geruchten over de iPhone 13? Volg iPhoned dan via onze nieuwsbrief, app, Facebook of Twitter.