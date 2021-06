Zo wil Apple de iPhone 13 geheim houden en geruchten voorkomen

Apple wil koste wat het kost geruchten over de iPhone 13 voorkomen. Dat doet het bedrijf door personeel met camera’s uit te rusten. Verschijnen deze beelden later online, dan weet Apple wie haar/zijn mond heeft voorbijgepraat.

‘Zo wil Apple iPhone 13-geruchten voorkomen’

Alleen personeelsleden die direct te maken hebben met onaangekondigde producten zouden zo’n camera krijgen. Deze zit op de borst en filmt alles wat de medewerkers doen.

Het nieuws is naar buiten gebracht door Jon Prosser. Vaste lezers van iPhoned zullen de naam wel herkennen. Prosser is een zogeheten leaker: iemand die nieuws over onaangekondigde producten verspreidt. De meeste leakers werken hiervoor samen met (anonieme) medewerkers van techbedrijven.

Apple op oorlogspad

Apple heeft het regelmatig aan de stok met verspreiders van geruchten over onaangekondigde apparaten. Onlangs nog stuurde het bedrijf bijvoorbeeld een advocatenbrief naar Kang, een van de meest accurate bronnen op het gebied van onaangekondigde Apple-spullen.

Apple heeft ook de Nederlander achter het populaire YouTube-kanaal Concept Creator aangesproken. Jermaine Smit ontving een brief van Apple waarin het bedrijf eist dat hij stopt met het maken van concepten. Deze computeranimaties worden op basis van geruchten gemaakt en laten zien hoe nieuwe (Apple-)spullen er misschien uitzien.

Volgens Apple zijn lekken schadelijk voor het bedrijf omdat hiermee concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt. Er is in de afgelopen maanden bijvoorbeeld al veel naar buiten gekomen over de iPhone 13-serie, terwijl de toestellen pas dit najaar worden gepresenteerd.

Over de Apple-camera’s

Volgens Prosser gebruikt Apple de Axon Body 2-camera’s om personeel mee uit te rusten. Deze camera’s worden ook door politiemensen en beveiligers gebruikt en nemen niet alleen beeld op, maar ook audio.

Apple is volgens Prosser een paar weken geleden begonnen met het leveren van de camera’s. Alleen medewerkers die direct te maken hebben met kersverse producten zouden een camera hebben gekregen.

