Deze iPhone 13-geruchten sloegen de plank helemaal mis

De iPhone 13 is eindelijk gepresenteerd en dus is het tijd voor een terugblik. Welke geruchten over het toestel klopten wel, en welke claims zaten er helemaal naast? Deze iPhone 13-geruchten klopten van geen kant.

Lees verder na de advertentie.

Van deze iPhone 13-geruchten klopte niks

Voor iPhoned is de lancering van de nieuwe iPhones hét hoogtepunt van het jaar. We zijn maanden bezig met alle voorbereidingen en houden alle nieuwtjes goed in de gaten, zodat we ongeveer weten wat we kunnen verwachten. We proberen hierbij berichten goed te selecteren op geloofwaardigheid, maar geruchten zijn niet voor niets geruchten.

Nadat we vorig jaar al een groot onderzoek deden naar de geruchten rondom de iPhone 12, het destijds nieuwe toestel, is het ook dit keer tijd voor een korte terugblik. Welke iPhone 13-geruchten blijken, met de kennis van nu, totaal niet te kloppen? Tijd voor een overzicht.

1. Touch ID in scherm

Lange tijd ging het gerucht dat de iPhone 13 Touch ID zou krijgen. De vingerafdrukscanner zou dit keer niet in een fysieke knop zitten, zoals bij de iPhone SE, maar in het display verwerkt worden. In die situatie zou je het toestel dus ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Vervolgens wordt je vingerafdruk herkend en gaat de ontgrendeling van het scherm.

Niet dus. De iPhone 13 heeft helemaal geen Touch ID. Face ID, gezichtsherkenning, is natuurlijk wel aanwezig. Je ontgrendelt het toestel dus door even naar de voorste camera te kijken. Indien je gezicht wordt herkend, gaat het slot van de telefoon af.

Krijgt de iPhone ooit Touch ID ‘achter’ het scherm? Volgens de analist Ming-Chi Kuo moeten we hier tot minstens 2023 op wachten. Ook volgend jaar, wanneer de iPhone 14 uitkomt, verwachten we dus geen ‘onderhuidse’ vingerafdrukscanner.

Lees ook: iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: welke is geschikt voor jou?

2. Always-on-scherm

Over het scherm gesproken: meerdere geruchten claimden dat de iPhone 13 een zogeheten always-on-display zou hebben. Zoals de naam doet vermoeden gaat zo’n schermpje nooit helemaal uit.

In plaats daarvan staat het display in een soort slaapstand, waardoor je bijvoorbeeld binnenkomende berichten en de tijd kunt aflezen zónder dat je het toestel hoeft te ontgrendelen.

Heel vreemd was dit gerucht niet, want de Apple Watch heeft al jaren een always-on-scherm. Bij de iPhone 13 kwam het echter niet van. Of en wanneer dit eventueel wel op de planning staat, is nog onduidelijk.

3. Een oranje iPhone 13

Ken je het verhaal van de oranje iPhone 13? Wij ook niet. Meerdere insiders claimden dat de nieuwe iPhone in allerlei frisse kleurtjes zou verschijnen, maar van een iPhone 13 in oranje is het niet gekomen. Wel is het toestel verkrijgbaar in onder meer roze, blauw en Sterrenlicht (wit/zilver).

4. Speciale camerahoes voor iPhone 13

Het vaagste iPhone 13-gerucht had niet te maken met het toestel zelf, maar met de beschikbare accessoires. Twitter-gebruiker onlytruejosh wist namelijk zeker dat Apple een speciale camerahoes voor het nieuwe toestel ging uitbrengen.

Deze case zou je kersverse iPhone niet alleen beschermen, maar ook een functie toevoegen: het uitbreiden van de telefotolens. Volgens de Twitteraar zou je tijdens het filmen en fotograferen verder kunnen inzoomen – als je iPhone 13 maar in de speciale camerahoes zit.

Nu is er een (kleine) kans dat Apple dit accessoire nog op de markt brengt, maar wij zouden er geen geld op in durven zetten. Waarom wij weinig in dit gerucht zien, lees je in onderstaande analyse.

Verder lezen: Dit is het meest ongeloofwaardige iPhone 13-gerucht (tot nu toe)

Meer over de iPhone 13

Ook in 2021 kun je uit vier nieuwe iPhones kiezen. Met zoveel opties ligt keuzestress natuurlijk op de loer. Daarom heeft onze redactie alle verschillen tussen de ‘gewone’ iPhone 13, compactere iPhone 13 mini en de beste modellen van dit jaar – de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max – op een rijtje gezet. Welke ga jij kiezen?

Ook interessant: Dit zijn alle verschillen tussen de iPhone 13, mini, Pro en Pro Max

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.