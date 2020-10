Geruchten over Touch ID onder het scherm in de iPhone 12-serie zaten er naast. De iPhone 13 krijgt mogelijk wel een vingerafdrukscanner onder het display.

Gerucht: iPhone 13 krijgt Touch ID onder het scherm

De iPhone 12 is net goed en wel aangekondigd of de geruchtenmolen voor de opvolger komt alweer op gang. Apple voegt mogelijk een vingerafdrukscanner toe onder het scherm van de iPhone 13. Dat meldt doorgaans betrouwbare Apple-lekker L0vetodream. Dit anonieme Twitter-account deelt regelmatig juiste beweringen over onaangekondigde Apple-apparaten.

Al jaren doen er geruchten zich de ronde dat Apple werkt aan een ontgrendelsysteem onder het scherm. De geruchten verschenen al in de aanloop van de iPhone X-onthulling. Nu lijkt de techniek er toch echt bijna aan te komen.

“MESA” is Touch ID.



“uts” is “under the screen” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

L0vetrodream plaatste onlangs een cryptisch bericht op twitter: “MESA uts for iPhone” luidde de tweet. De bekende Apple-lekker Jon Prosser gaf wat duidelijkheid: ‘MESA’ staat voor Touch ID, en ‘uts’ is een afkorting voor “under the screen”, beweert Prosser.

Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde bijvoorbeeld al meerdere malen dat Apple van plan is de Touch ID-vingerafdrukscanner onder het display te plaatsen. Verschillende patenten wijzen er ook op dat Apple aan de techniek werkt. Helaas was het nog niet zo ver voor de iPhone 12, maar mogelijk komt daar voor de iPhone 13 van volgend jaar verandering in.

Touch ID onder het scherm heeft nu nog te vel problemen

Het gerucht komt overeen met eerdere geruchten, die beweerden dat de nieuwe iPhone van 2021 een vingerafdrukscanner onder het scherm krijgt. Apple zou tot 2021 willen wachten omdat er nu nog teveel haken en ogen aan deze techniek zit. Zo zouden huidige scanners teveel energie vreten en een te klein deel van het scherm ondersteunen. Ook zou de dikte van de scanner te groot zijn.

Momenteel vind je Touch ID terug in de homeknop op oudere iPhones, maar voor nieuwere iPhones zonder deze knop zou een vingerafdrukscanner ook een uitkomst zijn. Face ID is namelijk niet altijd even handig: vooral nu in de huidige pandemie worden ook vaker mondkapjes gedragen, waardoor de gezichtsherkenning niet goed meer werkt. Touch ID onder het scherm zou er dan voor kunnen zorgen dat je niet telkens je toegangscode hoeft in te voeren.

