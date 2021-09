iPhone 13 (Pro) geheugen: hoeveel opslag heb je nodig?

De nieuwe iPhone 13-toestellen zijn sinds kort te bestellen. Je hebt dan de keuze uit verschillende opslagcapaciteiten, maar welke versie moet je kiezen? In dit artikel ontdek je hoeveel iPhone 13 opslag je nodig hebt.

iPhone 13 geheugen: hoeveel heb jij nodig?

De nieuwe iPhones zijn dit jaar verkrijgbaar met meer opslag dan ooit. De iPhone 13 en iPhone 13 mini beginnen bij 128GB opslag. Vorig jaar was dat nog de helft: 64GB. Bij de iPhone 13 Pro (Max) is er een nieuwe 1TB-opslagconfiguratie bij; de hoogste in een iPhone ooit.

Als het om de opslagcapaciteit gaat, is het belangrijk om meteen de juiste keuze te maken. Het interne geheugen van de iPhone 13-modellen is (net als bij alle eerdere iPhones) niet uit te breiden. Je kunt er dus geen micro-sd-kaartje in kwijt, zoals bij veel Android-telefoons.

128 GB: iPhone 13 + iPhone 13 Pro

De opslag begint bij 128GB. Bij de iPhone 12 en iPhone 12 mini was dat nog de helft. Hoewel 128GB de minst mogelijke opslag is, zullen de meeste mensen genoeg hebben aan deze opslagcapaciteit.

Dat is helemaal zo als je een abonnement hebt op iCloud, zodat je bijvoorbeeld je foto’s en video’s niet lokaal opslaat. Zo blijft er genoeg ruimte over voor je apps en games. Gebruik je geen iCloud? Kijk dan goed naar hoeveel opslag je momenteel nodig hebt. Maar als je niet van plan bent om een grote hoeveelheid foto’s, video’s, films en/of muziek lokaal op te slaan, dan is 128GB geheugen meer dan genoeg.

256GB: iPhone 13 + iPhone 13 Pro

Heb je geen abonnement op een clouddienst als iCloud, of wil je grote hoeveelheden aan foto’s, series en muziek lokaal bewaren? Zeker als je ook nog eens regelmatig 4K-video’s opneemt, of foto’s in Apple ProRAW schiet, kun je na een tijdje in de knel komen met 128GB geheugen.

Met een opslagruimte van 256GB beschik je over genoeg opslag om een grote hoeveelheid foto’s, video’s en muziek op te slaan. Ook is het waarschijnlijk niet nodig om apps op te ruimen: je downloadt de nieuwste games zonder je zorgen te maken of er nog wel opslagruimte is.

Een iPhone met 256GB (of meer) kies je ook als je met de iPhone 13 Pro (Max) van plan bent om video’s op te nemen in ProRes. Dit is Apples professionele videocodec. De iPhone 13 Pro is de eerste die video’s opneemt in dit voor videomakers populaire bestandstype, maar het opnemen van ProRes in 4K werkt alleen bij modellen met 256GB of meer.

512 GB: iPhone 13 + iPhone 13 Pro

Voor het eerst is de opslagoptie van 512GB ook beschikbaar bij de twee goedkopere toestellen. Deze optie is er voor de grootgebruiker. Voor de persoon die geen clouddiensten gebruikt, maar wel regelmatig video’s in 4K neemt, of duizenden foto’s lokaal op zijn iPhone bewaart.

Met 512GB hoef je je waarschijnlijk nooit zorgen te maken over je opslagruimte. Kies wel alleen voor deze optie als je je herkent in de bovenstaande voorbeelden, want voor andere gebruikers is onnodig veel opslagruimte en zonde van je geld.

1 TB: iPhone 13 Pro

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn te configureren met meer opslagruimte dan ooit: 1TB. Dit staat gelijk aan 1000 gigabytes. Bewaar je je bestanden het liefst lokaal en ben je van plan om veel te fotograferen of filmen in Apple ProRAW of Apple ProRes, dan is 1TB wat je wil.

Een ander argument om je iPhone 13 Pro te configureren met een terabyte opslag, is als je van plan bent om je iPhone in te zetten als een soort externe harde schijf. Met je iPhone kun je namelijk ook goed allerlei bestanden beheren. Dit doe je via de Bestanden-app.

iPhone 13 (Pro) bestellen

De iPhone 13 en iPhone 13 Pro zijn sinds kort te bestellen. In onze vergelijker iPhone 13 met abonnement lees je waar ze het voordeligst zijn. Koop je de fonkelnieuwe telefoon liever los? Check ook de beste iPhone 13 prijzen. In het artikel over het reserveren van de iPhone 13 (Pro) vertellen we je alles wat je moet weten.

Dit moet je weten over de nieuwe iPhones:

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.