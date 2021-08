Tegenvaller: ‘iPhone 13 komt te vroeg voor Touch ID in scherm’

De eerste modellen van de iPhone 13 hadden Touch ID in het scherm, maar uiteindelijk heeft Apple de ‘onderhuidse’ vingerafdrukscanner toch geschrapt.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 heeft geen Touch ID in scherm’

Dat zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Gurman is een bekende Apple-journalist en vaak als een van de eersten op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Volgens Gurman krijgt de iPhone 13 geen Touch ID. Dat is jammer, want veel Apple-fans hopen al jaren op een vingerafdrukscanner onder het scherm. De journalist schrijft dat Apple de mogelijkheid wel serieus heeft onderzocht.

De eerste prototypen van de iPhone 13 hadden dan ook Touch ID in het scherm, claimt Gurman. Het bedrijf zou hierbij hebben afgekeken van de techniek die concurrent Samsung bijvoorbeeld in de vouwbare Galaxy Fold 3-smartphone gebruikt.

Waarom Apple de functie uiteindelijk geschrapt heeft, is niet duidelijk. Waarschijnlijk werkte de vingerafdrukscanner niet zoals gehoopt.

Zo ontgrendel je je iPhone in de toekomst

Verder duikt de Bloomberg-verslaggever in zijn nieuwsbrief ook in de toekomst van Face ID (gezichtsontgrendeling) en Touch ID. Volgens Gurman overweegt Apple momenteel twee mogelijke richtingen:

Topmodellen hebben Face ID in het scherm verwerkt, terwijl instap-iPhones hiervoor nog een notch (scherminkeping) hebben.

De duurste iPhones hebben Face ID in het scherm verwerkt, maar goedkopere modellen hebben Touch ID onder het display.

Gurman claimt hierdoor dat de toekomst van Apple sowieso bij Face ID ligt, maar dat Touch ID mogelijk een rol van betekenis blijft spelen in het goedkopere segment.

iPhone 13-event volgende maand

De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 draait overuren. We verwachten dat dé iPhone van 2021 volgende maand wordt aangekondigd. De iPhone 13 schijnt onder meer een snellere processor, nieuwe kleuropties en betere hardware te krijgen.

De topmodellen, de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, zouden ook grote stappen op schermgebied en fotografie zetten.