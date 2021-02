Volgens Bloomberg News krijgt de iPhone 13 geen omgekeerd opladen. Deze functie is al aanwezig op concurrerende Android-telefoons en laat gebruikers bijvoorbeeld oordopjes opladen via de achterkant van een smartphone.

‘iPhone 13 krijgt geen omgekeerd opladen functie’

Het nieuws is naar buiten gebracht door Mark Gurman, een Apple-journalist die doorgaans uitstekend geïnformeerd is. Volgens hem heeft het bedrijf lange tijd overwogen om de eerstvolgende iPhone met omgekeerd opladen uit te rusten, maar hier toch vanaf te zien.

Omgekeerd opladen op een Samsung-telefoon.

Gurman is niet op de hoogte van de motivatie achter dit besluit. Wel meldt de Apple-journalist dat het bedrijf de functie niet “in de nabije toekomst” naar een product brengt. Volgens Gurman sleutelt Apple al sinds de uitkomst van de iPhone 11 (in 2019) aan de functie om andere apparaten draadloos van stroom te voorzien.

‘iPhone 12 krijgt MagSafe-batterypack’

Verder claimt de Apple-insider dat het bedrijf momenteel werkt aan een MagSafe-batterypack (accuhoes) voor de iPhone 12. Dit accessoire klikt op de achterkant van een telefoon en beschikt over een extra batterij. Deze accuhoes zou stroom afgeven aan het toestel via MagSafe, de magnetische aansluiting die afgelopen jaar een comeback maakte op de iPhone 12.

Accuhoes voor de iPhone XS

Dit gerucht ligt in lijn met een ontdekking die afgelopen week werd gedaan. Uit de broncode van iOS 14.5, de eerstvolgende software-update voor de iPhone, blijkt namelijk dat Apple zich klaarmaakt om deze MagSafe-accuhoes uit te brengen. iOS 14.5 wordt momenteel getest door app-ontwikkelaars. Wanneer alle gebruikers met de nieuwe iPhone-softwareversie aan de slag kunnen, is nog niet bekend.

Over omgekeerd opladen

Concurrerende Android-telefoons beschikken al langer over omgekeerd opladen. Hierdoor kunnen telefoons stroom doorgeven aan accessoires die je op de achterkant legt, zoals bijvoorbeeld het oplaaddoosje van oordopjes of een smartwatch.

Apple diende in het verleden meerdere patenten aan waarin zo’n functie wordt beschreven. Het staat dus vast dat het bedrijf in ieder geval met omgekeerd opladen bezig is (of was).

