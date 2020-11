De iPhone 12 is nog maar net uit, maar daar heeft het eerste iPhone 13-gerucht geen geduld voor. Dit weten we nu al over de vier (!) iPhones die volgend najaar verschijnen.

‘iPhone 13 formaat blijft hetzelfde’

Het iPhone 13-gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo (via MacRumors), één van de bekendste bronnen als het om onaangekondigde Apple-producten gaat. In een bericht stelt Kuo op basis van zijn (anonieme) bronnen dat de iPhone 13 volgend jaar wederom in vier formaten verschijnt, net als in 2020. Dat zou het volgende betekenen voor de iPhone 13 line-up:

iPhone 13 mini: 5,4 inch-oled-scherm

5,4 inch-oled-scherm iPhone 13: 6,1 inch-oled-scherm

6,1 inch-oled-scherm iPhone 13 Pro: 6,1 inch-oled-scherm

6,1 inch-oled-scherm iPhone 13 Pro Max: 6,7 inch-oled-scherm

De focus voor verbeteringen zou vooralsnog vooral op de camera liggen, zo stelt Kuo. Voornamelijk de Pro-modellen zouden een ultragroothoeklens krijgen met een veel grotere sensor. Het bedrijf Largan zou de leverancier worden voor de benodigde onderdelen.

Deze lens zou bovendien autofocus krijgen, iets wat nu nog op de ultragroothoeklens ontbreekt in alle vier de iPhone 12-modellen. Deze verbetering zou Apple in 2022 verder willen voortzetten door de iPhone 14 een nog betere ultragroothoeklens te geven.

ProMotion, kleinere notch: de iPhone 13 in beeld

De andere eerste geruchten over de iPhone 13-modellen zijn vooral doorgeschoven functies die de iPhone 12 niet gered hebben. Zo zou de iPhone volgend jaar wel een ProMotion-scherm met hogere ververssnelheid krijgen en een kleinere notch voor de Face ID-sensoren. Toekomstmuziek dus, want de vier iPhone 13-modellen worden op zijn vroegst pas in september 2021 gepresenteerd.