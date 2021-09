Dit verklapt de uitnodiging van het iPhone 13-event

Apple verstuurde dinsdag een officiële uitnodiging voor het iPhone 13-event. En ja hoor: ook dit keer heeft Apple weer de nodige hints in de uitnodiging verstopt. Dit zijn ze.

iPhone 13-event uitnodiging

Gisteravond maakte Apple bekend dat er op dinsdag 14 september een groots event plaatsvindt. Het heeft er alle schijn van dat het bedrijf van Tim Cook dan de vier nieuwe iPhone 13-toestellen presenteert. Daarnaast worden er ook andere nieuwe Apple-producten verwacht, zoals de Watch Series 7 en AirPods 3.

Apple heeft er een handje van om aanwijzingen in de uitnodiging te verstoppen. Hoogste tijd om de invite van het iPhone 13-event onder de loep te nemen.

1. Roze iPhone 13

De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 is al maanden aan de gang. Er werd bijvoorbeeld gespeculeerd over een iPhone 13 in een rozige tint. Dat de zonsondergang in de uitnodiging roze kleurt, lijkt ons geen toeval. Die roze iPhone 13 komt er.

2. AirPods 3

Het thema van het Apple-event is ‘California streaming’. Daarmee lijkt Apple te verwijzen naar de popklassieker California Dreamin’. Dus, komt er een Apple-product waarmee je muziek kunt streamen? Dat zou zomaar kunnen, want ook de derde generatie AirPods worden verwacht.

3. Astrofotografie

Dat in de uitnodiging een nachtelijke hemel laat zien, heeft een betekenis. De iPhone 13 krijgt naar verluidt een verbeterde camera met een toffe nieuwe functie: astrofotografie. Door je iPhone ‘s nachts naar de hemel te richten, past het automatisch de instellingen aan en schiet je fraaie foto’s van het heelal.

4. Nieuwe Macs?

Wat ook opvalt, is dat de foto veel wegheeft van een macOS-wallpaper. Het doet ons bijvoorbeeld denken aan de bureaubladafbeelding van macOS Catalina. Dat Apple in september nieuwe Macs presenteert, is zeer ongebruikelijk. Maar tradities zijn er om gebroken te worden, nietwaar?

5. iPhone 13 releasedatum

Apple maakte de datum van het Apple-event bekend, wat meteen een goede aanwijzing is voor de releasedatum van de iPhone 13. Traditioneel zijn de nieuwe iPhones de vrijdag na het evenement te pre-orderen; die dag valt dit jaar op 17 september. Een week later (24 september) liggen de iPhone 13-modellen vermoedelijk in de winkels en worden ze bezorgd.

Volg de ontwikkelingen

Het team van iPhoned doet dinsdag live verslag van het evenement.