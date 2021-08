‘Apple houdt nog drie events in 2021, iPhone 13-event in september’

Volgens een gerucht houdt Apple nog drie evenementen in 2021. Men trapt af met het iPhone 13-event in september, waarna twee presentaties volgen waarbij de iPad en Mac centraal staan.

Gurman: ‘iPhone 13-event in september’

Dat schrijft de doorgaans betrouwbare journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. In september vindt, zoals verwacht, de grootste keynote van het jaar plaats. Tijdens het evenement in september presenteert Apple volgens Gurman de volgende producten:

Ster van de avond: iPhone 13

De avond draait natuurlijk met name om de opvolger van de iPhone 12. We verwachten dat dé iPhone van 2021 in vier smaakjes komt, net als zijn voorganger. Het instapmodel is de iPhone 13 (met scherm van 6,1 inch), die onder meer een iets betere camera en hardware zou krijgen. De iPhone 13 mini is vrijwel identiek, maar heeft een kleiner 5,4 inch-scherm.

Ben je op zoek naar het beste van het beste, dan moet je bij de iPhone 13 Pro zijn. Volgens geruchten krijgt de opvolger van de iPhone 12 Pro een vloeiend scherm met 120Hz-ververssnelheid, een sterk verbeterde camera en nieuwe kleuropties. De grootste iPhone van 2021 is de iPhone 13 Pro Max, die afgezien van het 6,7 inch-scherm identiek is aan de ‘gewone’ 13 Pro.

Nieuwe wearables

Verder voorspelt Gurman dat Apple tijdens het ‘iPhone 13-event’ in september twee nieuwe wearables aankondigt. De Apple Watch Series 7 is een directe opvolger van de Apple Watch 6. Het nieuwe horloge krijgt volgens geruchten een nieuw, meer industrieel design en enkele nieuwe gezondheidsfuncties.

De derde generatie van de razend populaire AirPods-oordopjes schijnen qua design tegen de AirPods Pro aan te kruipen. We verwachten dat de AirPods 3 kortere steeltjes krijgt en in een verbeterd oplaadoosje komt.

Apple in 2021: drie evenementen in totaal

Na het grote iPhone 13-event in september, houdt Apple nog twee presentaties, aldus Gurman. Specifieke data of maanden heeft hij niet, maar als eerst zouden de iPads aan de beurt zijn. Volgens Gurman kondigt Apple dit jaar in ieder geval een nieuwe, compacte iPad aan: de iPad mini (2021).

Apple sluit het jaar af met een evenement dat geheel in teken staat van de MacBook Pro (2021). Gurman denkt dat deze presentatie medio november plaatsvindt en focust op de overstap naar Apple Silicon. De huidige MacBook Pro met 16 inch-scherm werd in 2019 vernieuwd en heeft nog een oude Intel-processor. De huidige 13 inch-MacBook Pro heeft al Apple Silicon-hardware.

→ Verder lezen: Overzicht: 6 Apple-producten die nog in 2021 verschijnen

