iPhone 13-event round-up: de 5 belangrijkste aankondigingen

Het grootste Apple-evenement van het jaar is weer voorbij. In deze iPhone 13-event round-up zetten we alle aankondigingen netjes voor je onder elkaar.

iPhone 13-event round-up: alle 5 aankondigingen

Fabrikant Apple stond vanavond in sneltreinvaart. Zo presenteerde het bedrijf maar liefst vier nieuwe iPhones, maar dat was zeker niet alles. Zo zagen we ook de nieuwe iPad (mini) 2021 en AirPods 3. In onze round-up lees je alles nog even rustig na.

1. iPhone 13 officieel aangekondigd: dit moet je weten over de nieuwe iPhone

Ein-de-lijk: Apple heeft de iPhone 13 (mini) officieel aangekondigd. Van alle vernieuwingen, de releasedatum tot aan de Nederlandse prijs: bij iPhoned lees je alles wat je moet weten over de nieuwe iPhone – Lees alles over de iPhone 13 (mini)

2. Dit is de iPhone 13 Pro (Max): de vernieuwingen op een rijtje

We hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is het zover: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn aangekondigd! In dit artikel lees je alles over de nieuwe Pro-iPhones – Lees alles over de iPhone 13 Pro (Max)

3. iPad 2021 en iPad mini 2021 onthuld: verbeteringen voor populaire tablets

Tijdens het Apple september-event is een nieuwe iPad aangekondigd. De betaalbare tablet heeft verschillende verbeteringen gekregen en is daardoor klaar voor de toekomst. Ook de iPad mini is vernieuwd – Lees alles over de iPad (mini) 2021

4. Apple Watch Series 7 officieel onthuld: fris design, verbeterde functies en meer

Hij is er! Apple heeft de Apple Watch Series 7 zojuist onthuld. Wat is er nieuw en welke functies heeft de nieuwe smartwatch? Wij vertellen alles wat je moet weten over de nieuwe Apple Watch Series 7! – Lees alles over de Apple Watch Series 7

5. Dit is wanneer je iOS 15 op je iPhone kan installeren

De iOS 15 releasedatum is bekend! Op woensdag 20 september kan iedereen de nieuwe iPhone-software installeren. Op deze dag brengt Apple ook iPadOS 15, watchOS 8 en tvOS 15 uit – Lees alles over iOS15 en uitrol van andere software

Check ook ons overzicht met alle iPhone 13 prijzen en pre-orderdata op een rij!

